Sofía Suescun defiende su trabajo como 'influencer' y contesta a todos los que la critican: "Tengo una casa pagada"

Tras enseñar mediante una exclusiva en Lecturas el resultado de cómo ha quedado la casa que ha construido desde cero junto a su novio Kiko Jiménez, Sofía Suescun ha querido plantar cara a todos aquellos que alguna vez la han criticado.

"Con una buena educación y unos buenos hábitos de vida, sin haber caído en la droga, tengo una casa de un millón de euros pagada", son las primeras declaraciones que la hija de Maite Galdeano ofrece a la revista.

La que fuera ganadora de Gran Hermano 16 ha recibido críticas tanto de personas anónimas como de compañeros de televisión por como ha gestionado su vida a medida que ha ido creciendo televisivamente.

Es por ello que quiere "dedicar" unas palabras a todos aquellos que alguna vez han arremetido contra ella: "La casa no tiene escaleras, es de una sola planta. Muchas que están en la tele y que me criticaban viven en un adosado, habiendo ganado millonadas, y siguen subiendo escaleras".

En relación con el mundo de la televisión, la de Pamplona comenta que no cierra las puertas a volver, pero que por el momento está cien por cien enfocada al mundo de ser influencer. "Estoy entregada a las redes sociales, muy satisfecha de mi evolución. Las ganancias no son fijas, pero redondeando no me quedo muy lejos de los 30.000 euros", revela.