El dineral que Sofía Suescun gana lejos de la televisión como 'influencer'

Sofía Suescun lleva tiempo alejada de la televisión. Mucho se ha hablado de que el verdadero motivo sería que Mediaset, grupo en el que ha colaborado desde que saltó a la fama a través de distintos programas y realities, la tiene vetada.

Un presunto veto del que ha hablado la ahora influencer. Ha sido en una entrevista que la pamplonesa concedía una entrevista a Lecturas para hablar sobre su nueva casa, que dice que cuesta un millón de euros, y sobre su vida y estado anímico.

Una entrevista en la que ha revelado algo que muy pocos sabían: su madre, Maite Galdeano, padece un raro tipo de cáncer de sangre llamado policitamia vera.

Volviendo al presunto veto de Mediaset, ha dicho en la misma revista: "No me siento vetada", asegura: "De repente, no fui más a los programas y me centré en las redes sociales".

Precisamente ese trabajo como influencer le reporta grandes beneficios. "Estoy entregada a las redes sociales, muy satisfecha de mi evolución como influencer", indica la pareja de Kiko Jiménez, revelando además que esta ocupación le reportaría unos beneficios de unos 30.000 euros mensuales.