El gato afrodita, una raza reciente pero de larga historia, que combina fuerza y simpatía

Los afroditas “nacieron” en el 2006, cuando se formó el programa de cría desde la Asociación Nacional de Razas de Gatos de Chipre pero, en realidad, estos gatos se remontan a hace siglos.

Basándonos en datos y no en mitos, los gatos domésticos (recordamos que no son una especie natural del medio, sino desarrollada bajo presión humana) se introdujeron en Chipre en el siglo cuatro de nuestra era, para combatir lo que consideraron una plaga de serpientes en un monasterio de una región montañosa. A lo largo de los años, estos gatos se asilvestraron y prosperaron en el entorno, conformando un aspecto y un carácter únicos.

Existe un estudio arqueológico del 2004 que encontró restos de gatos en un enterramiento humano en Chipre datado en el año 9.500 antes de nuestra era, y que supuso, inicialmente, una revolución en el mundo de la domesticación de especies al adelantar, en varios milenios, las fechas oficiales de presencia de gatos domésticos en Egipto y Oriente, pero posteriormente se descubrió que los restos del felino, contemporáneo, habían sido colocados de forma deliberada entre los fósiles humanos.

Como decíamos y polémicas aparte, esto cambió en 2006 cuando se estableció un programa de reproducción y se les asignó un nuevo nombre: del genérico “gatos de Chipre” al de afroditas gigantes. Se realizaron análisis de ADN ("Genetics of Cat Populations and Breeds: Implications for Breed Management for Health!", por Leslie A. Lyons) a los gatos seleccionados para participar en el programa de cría, que revelaron que esta población aislada de felinos compartían una genética única al 90% lo que les hace, en palabras de la genetista “una población de gatos diferente a las demás dentro del Mediterráneo”.

Se presentan en dos variedades de pelo, corto y semilargo, pero ambos comparten un estándar en común. En cuanto a colores y patrones, se admiten todos los presentes en la genética felina con excepción del colourpoint y el visón (mink). Al igual que sucede con otras razas de características peculiares como los van turcos, Chipre sigue estando llena de gatos y aún habitan en el monasterio de San Nicolás de los Gatos del siglo IV, donde fueron llevados para controlar a los reptiles, pero cabe señalar que, técnicamente, afroditas son solo aquellos gatos que proceden del programa de cría y cuentan con pedigrí, descendientes de un linaje ya criado en cautividad.

Macizos, un poco torpes y sociables

Algo que destaca en los afroditas, sean de pelo corto o semilargo, es que son de huesos poderosos, gatos pesados que se desarrollaron, de forma natural, para cazar entre rocas y zonas escarpadas. Es una raza de maduración muy lenta, que alcanza su peso y tamaño definitivo entre los 3 y 5 años. En la convivencia, los criadores los definen como gatos apacibles, de trato suave, muy cariñosos y dependientes, lo que puede derivar en ansiedad por separación si se quedan solos demasiado tiempo.

Son compatibles para convivir con niños de todas las edades y con otros animales, incluidos otros gatos.

La raza afrodita se encuentra reconocida de forma definitiva por la Federación Mundial del Gato (WCF), donde sigue conservando el nombre de afrodita gigante, por el Congreso Mundial de Gatos (WCC) y está en fase preliminar de reconocimiento por La Asociación Internacional del Gato (TICA), que eliminó la palabra “gigante” de su nombre oficial. En caso de desear ampliar información, recomendamos contactar con cualquiera de las tres organizaciones felinas.

Desde Animaleros, sin embargo, sugerimos que se valore la adopción responsable, acudiendo a los centros de recogida de animales cedidos y abandonados o bien mediante las redes de difusión a través de las redes sociales, donde se podrá encontrar a un felino doméstico que sea compatible con nuestro estilo de vida y al que proporcionar un entorno cuidado, seguro y lleno de cariño.