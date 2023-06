El drama de Chiqui: cuida sola de sus padres y de sus hijas y sale adelante vendiendo productos eróticos

Almudena Martínez, conocida popularmente como Chiqui, saltó a la fama en Gran Hermano 10. Desde entonces, quien fuera concursante del reality de convivencia ha aparecido en distintos programas de Telecinco, tanto de concursante o invitada como de protagonista sobre el tema a tratar.

Así, estuvo en Supervivientes 2014, en Sálvame, en El reencuentro, en Solos y en Deluxe, entre otros formatos. Y es que en el programa de tardes tuvo hasta su propia sección, pero también participó en Las bodas de Sálvame y Sálvame Snow Week.

Sin embargo, actualmente Chiqui tiene una vida fuera de los medios de comunicación. Quien se convirtió en un icono de la televisión en 2008, inició hace unos años una vida distinta en su ciudad, Cartagena.

Ahora sale adelante vendiendo juguetes sexuales y productos eróticos, tal y como ha contado ella misma en Pronto. "Me gustaría montar una lavandería industrial", comenta. "He realizado un curso sobre tintorería, productos químicos, lavado... Todo lo que se necesita saber para abrir ese tipo de negocios".

Además, cuenta que, desde que se separó, sus hijas viven con ella. "Su padre me paga una pensión alimenticia para ellas de 300 euros al mes. Y llevo dos años cuidando a mis padres, que ya son mayores", relata, sobre el complicado momento que vive.

Chiqui, que indica que ahora no tiene pareja ni quiere tenerla, habla del fin de Sálvame: "Me da mucha pena. Allí he conocido muy buenos amigos como María Patiño o Jorge Javier Vázquez. Me duele mucho, porque es un formato que funciona".