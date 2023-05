Tamara Falcó se ha convertido en el ejemplo en el que muchas mujeres querrían convertirse. Su férrea creencia en la religión católica ha catapultado a la marquesa de Griñón como una de las mujeres más influyentes en la Iglesia.

Este martes, El programa de Ana Rosa ha podido hablar con Sor Mihaela María Rodríguez, una joven de 29 años que, movida por las palabras de Tamara Falcó, ha decidido ingresar como monja en un monasterio de Cartagena.

"Justo en ese año, yo la seguía mucho en las redes sociales. Ella tuvo hacía poco tiempo su conversión en Medugorje. Entonces, como nosotras seguíamos todas las noticias, mi madre me comentó que Tamara había hecho un retiro cuando estaba recién convertida. Fue una noticia muy famosa", ha comentado la feligresa.

"Yo le dije a mi madre, como también estaba en un momento de búsqueda, no sabía lo que quería en la vida, aquello me pareció una gran idea y dije: 'Bueno, si Tamara Falcó lo ha hecho, yo también puedo'. Lo de Falcó fue en abril de 2015 y yo, al día siguiente, fui a preguntar a un monasterio por una casa de espiritualidad y entré al convento, lo que se dice empezar la vida religiosa, fue en octubre de 2015. Tardé muy poco en decidirme", ha agregado Mihaela María.

Respecto a cómo se tomó su familia, rumanos y católicos, pero no practicantes, la noticia, Mihaela ha recalcado: "Mi familia es católica, lo que pasa es que no practicábamos mucho. Cuando yo empecé la universidad, me alejé bastante de la Iglesia".

Finalmente, la monja ha recalcado que, aunque no conoce personalmente a Tamara Falcó, sabe que la noticia de su ingreso en el monasterio ha llegado a oídos de la marquesa: "Le llegó el pasado domingo".