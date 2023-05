El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, único barón socialista que logró la mayoría absoluta en las elecciones municipales y autonómicas del domingo 28M, ha asegurado que Pedro Sánchez "todavía no me ha felicitado", en su entrevista con Espejo Público.

García-Page ha añadido que, quizá, esa felicitación no ha llegado todavía por "el frenesí político" de las últimas horas y ha agregado: "Aún no he visto todos los mensajes que he recibido desde el domingo". Para agregar que "si un presidente te quiere llamar, te localiza".

El castellanomachego es el barón más crítico con las políticas de Pedro Sánchez y el que más veces ha criticado decisiones como los indultos a los presos independentistas, la rebaja del delito de malversación o los acuerdos con EH Bildu.

En una entrevista previa en 'Más de Uno' de Onda Cero el socialista ha explicado que quien sí le felicitó, vía mensaje de texto, fue el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

El líder regional del PSOE, preguntado por si se plantea un liderazgo a nivel nacional tras su éxito electoral, ha dejado claro que no va estar "en ningún tipo de intrigas" ni conspiraciones.

El adelanto electoral: "Positivo"

En ese sentido, García-Page ha considerado "positivo" la convocatoria de elecciones al 23 de julio "en términos de país", al tiempo que ha señalado que a nivel político había que "parar el aluvión de crispación, de barbacoa permanente de la política nacional", porque "en diciembre la situación iba a ser más difícil".

También ha señalado que el 23 julio en términos electorales no es la mejor fecha, pero "cualquiera otra es bastante peor", aunque señala que detrás de esta decisión "siempre hay una liebre, una intención", dentro de la estrategia del PSOE.

"Visto con perspectiva, a la postre no es tanta sorpresa, quedaba por delante mucho sufrimiento, una especie de barbaboca política enorme, un nivel de frentismo exagerado", ha afirmado García-Page, que ha deseado que esta nueva fecha de comicios sirva para establecer una nueva planificación del mapa de la política. "Ojalá haya un escenario de certidumbre para los próximos años, vivimos en estrés permanente, de virulencia, es penoso", ha aseverado.