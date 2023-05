Page celebra su mayoría absoluta en Castilla-La Mancha: "No voy a cambiar el rumbo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha salvado la mayoría absoluta del PSOE en su comunidad y es el único candidato socialista que logra este hecho.

"Estoy emocionado por ver que el trabajo de tanta gente ha tenido su triunfo. No voy a cambiar el rumbo de la región ni ninguno de los proyectos que tengo en marcha", ha dicho el político manchego.

"Hemos ganado contra mucha adversidad. Tiendo mi mano a todos los partidos políticos, a los empresarios, a los sindicatos, a los alcaldes", ha afirmado García-Page ante los medios.

"Es evidente que la gente ha votado por el proyecto que encabezo y que hay que seguir escuchando, a mí no me pilla de sorpresa, lo he hecho toda mi vida", ha sentenciado el político manchego este domingo por la noche.