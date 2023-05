Carmen, una vecina de Cádiz, fue diagnosticada de un tumor en la cara y, como es habitual en estos casos, se puso en manos de los médicos para operarse y extirpar el cáncer de su rostro. Sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba.

"Estoy desolada y desamparada. Para mí, es como agua bendita que me atendáis. Además del desamparo, a saber el futuro que me espera porque hace diez meses que nadie me atiende", ha destacado Carmen durante su conexión, este lunes, con En boca de todos.

Asimismo, la mujer ha señalado: "En este momento estoy intentando luchar con todas mis fuerzas para tener dignidad ante el desastre que ha sido el hospital Puerta del Mar conmigo. No me derivan ni al hospital Virgen del Rocío ni a Madrid, donde hay una radioterapia de protones que puede servir para mi cáncer".

Señalándose la parte superior del labio, Carmen ha recalcado que es en ese lugar donde se ubica el tumor maligno y que, además, está creciendo hacia la nariz: "Siento, cada día, el cáncer crecer en mi cara. Eso es muy difícil. Que vayas al director, le abraces y le supliques que te deriven y te digan que no estás para morir...".

De la misma manera, Carmen ha apuntado que el cirujano que se encargó de la operación de su cáncer le ha explicado que la intervención no sirvió "para nada puesto que, donde cosieron, estaba todo contaminado de cáncer": "No hicieron la praxis que tenían que hacer. Llevo con la vida destrozada tres años".

"Si las lágrimas sirvieran para algo, tendríamos agua en los pantanos porque yo he llorado como un río. Lo que pasa es que después de llorar te levantas y empiezas a caminar otra vez", ha agregado Carmen que, además, ha denunciado al Servicio Andaluz de Salud por una atención médica deficiente y tardía.

"A través de un abogado, hemos hecho una denuncia. Ya he pasado por dos peritajes. Las operaciones no han servido de nada, nada más que para dejarme con la baba que se me cae. No puedo comer un bocadillo como todo el mundo y aquí (señalándose entre el labio superior y la nariz) tengo como si fuera un cangrejo durante todo el día. Estoy mutilada", ha sentenciado Carmen, añadiendo que no quería quejarse "más de la cuenta" y que solo pedía que alguien la escuchase y la enviasen a Madrid, donde un médico le había buscado una "terapia alternativa a su cáncer", o al hospital Virgen del Rocío, "que es un centro más especializado".