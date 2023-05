Cuando Domi era pequeña, se encontraba en el campo jugando con una azada y, de pronto, sintió cómo una piedra se colaba en su ojo, produciéndole un gran dolor. Ante esto, Domi acudió junto a su madre al médico, alertando de lo ocurrido.

Este martes, En boca de todos ha podido hablar en directo con Domi y Jesús, su hijo, quienes han denunciado que la mujer ha pasado 58 años con la piedra alojada en su ojo. Así, Domi ha explicado que ha pasado por más de veinte médicos: "Yo salía de las consultas llorando. Les decía que si no lo veían me mandasen a otro sitio".

"A mí no me han mirado hasta 1998. Antes me mandaban una pomada y unas gotas para la infección del ojo y para casa", ha agregado la mujer que, además, ha señalado que está escribiendo "un libro" con su caso: "Me la sacó la doctora en Badajoz y la mandó a Madrid para que la analizaran y allí se habrá quedado".

La mujer ha destacado que recibirá una indemnización de 90.000 euros por la mala atención que le han prestado durante casi 60 años: "Yo veo que se ha hecho justicia. Me tenían por tonta, por boba". Asimismo, Domi ha recalcado que fue un oftalmólogo de Badajoz quien consiguió ver la piedra: "A los tres días me llamaron y a los quince me sacaron la piedra".

"Nadie se lo creía. En estos últimos años me ponían una lentilla para cicatrizar y a curar", ha agregado Domi que, además, ha recalcado que "confiaba en que algún médico, algún día, me lo viera": "Ya no me creía ni la gente. Durante 14 años he estado tomando pastillas para dormir porque tenía depresión. Cuando las dejé dije: 'Hay que ser valiente. Yo tengo una piedra que nadie me la ha sacado y me la tienen que sacar. Punto'".

Por su parte, Jesús ha apuntado que cuando él nació su madre ya tenía la piedra alojada en el ojo: "Recuerdo momentos importantes como mi comunión. Ella siempre sufriendo con el ojo, siempre con pomadas. Le trataban el ojo como si fuera una conjuntivitis o una reacción alérgica. No le han mirado nunca, no le han hecho una triste radiografía hasta el año 1996 y el diagnóstico fue erróneo también porque en lugar de ver la piedra se lo vieron como un quiste".

"El resto de médicos, en lugar de hacerle más pruebas, han hecho caso al diagnóstico de 1996 y se lo han tratado como un quiste. Hasta que por fin dimos con un médico especialista que se la sacó. Es una cosa surrealista. Cuando nos dimos cuenta de la piedra hablamos con algunos abogados que no nos creían, menos mal que nuestro abogado nos creyó y quiso llevar el caso", ha señalado el hijo de la afectada.

Respecto a en qué empleará el dinero de la indemnización, Domi ha destacado que lo utilizará para operarse de la vista y recuperar la visión que ha perdido a causa de la negligencia médica que le ha supuesto la pérdida de la vista.

Asimismo, este miércoles, Domi ha hablado en directo con Espejo Público, donde ha destacado que, en estos años, "la piedra se ha comido la córnea, el cristalino y todo" y que, pese a todo, ahora que le han quitado el objeto extraño de tres milímetros, lleva "una vida feliz"