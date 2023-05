En los últimos meses, son numerosos los casos de supuestas negligencias médicas que terminan con el fallecimiento de los pacientes. Este viernes, Espejo Público ha podido hablar en directo con Beatriz, madre de Emma, quien falleció por, presuntamente, un error médico.

La pequeña, de doce años y residente en Jérica (Castellón), acudió hasta en tres ocasiones al servicio de urgencias con fiebre, vómitos y un fuerte dolor abdominal. Los médicos, sin embargo, no detectaron que lo que estaba sufriendo Emma era, en realidad, una apendicitis que acabó con su vida.

Durante su conexión con el matinal de Antena 3, Beatriz ha destacado que ya han comenzado los trámites judiciales con una querella por esta presunta negligencia médica. La Consejería de Salud ha prestado su apoyo a la familia de Emma, quienes agradecen que se investigue el caso de la muerte de la niña para que no vuelva a repetirse.

Además, la mujer ha recalcado que, tras la muerte de su hija, la familia ha podido hablar con otros médicos que han apuntado que no entienden cómo no se detectó la enfermedad de Emma. Recuerda que la primera vez que fue al hospital con la niña no le hicieron ninguna prueba y lo mismo sucedió en la segunda ocasión. En la tercera visita a urgencias, le hicieron "un análisis de orina, pero no de sangre", lo que no sirvió para detectar la infección.

De la misma manera, Beatriz ha explicado que en ninguna de sus visitas a urgencias había saturación de pacientes. "La suerte que tengo es que tengo dos hijos que están pendientes de mí y no puedo dejarme... Mi padre, mis hermanas, mi familia y mi pueblo están todos pendientes. No nos dejan", ha agregado la mujer, entre lágrimas.

Finalmente, Beatriz ha destacado: "Emma llevaba cinco años sin ir al médico. Era una niña sana. Yo creo que si voy por un dolor, sé que es un dolor serio". Asimismo, la mujer ha destacado que avisó a los médicos de que uno de los hermanos de Emma padeció una apendicitis difícil de detectar con la misma edad que Emma.