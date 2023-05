Colau reacciona a su derrota: "Barcelona es más justa, más verde y más feminista, y eso nadie lo podrá borrar"

Ada Colau no seguirá siendo alcaldesa de Barcelona y así lo ha asumido este domingo tras culminar el recuento de las elecciones del 28M en las que la Ciudad Condal eligió a Junts, con Xavier Trías, como primera fuerza, seguida del PSC y dejando a la actual regidora en tercera posición con 9 concejales. "Hemos defendido nuestras políticas con toda la fuerza y con toda la coherencia", sostuvo.

"Hemos reivindicado el bien común y la democracia desde abajo", comentó la líder de Barcelona en Comú, que, dijo, "hemos hecho la mejor campaña con mucha diferencia". Colau dio las gracias a todos los que la han apoyado estos años y también a los apoderados por "el trabajo imprescindible". Se quejó eso sí "de las campañas y de las noticias falsas contra ella", pero celebró que Barcelona, esgrimió, sea ahora "más justa, más verde y más feminista, y eso nadie lo podrá borrar. Hemos hecho un buen resultado", añadió sobre la cita con las urnas. Es, para ella, "un legado que ha llegado para quedarse".

"Nuestra campaña ha desbordado creatividad y poesía, y eso es imparable", continuó Colau entre aplausos de los suyos. Mantuvo el tipo para "reivindicar con más orgullo que nunca quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí". Además, para ella la Ciudad Condal se ha convertido en una referencia a nivel internacional porque "abre camino en todos los continentes".

Por otro lado, pidió no engañarse "porque cuando hay avances hay reacciones" y para ella la reacción viene "de la derecha y de la ultraderecha", que trabajan "con todas sus influencias mediáticas". Eso sí, pide "no resignarse" porque, en sus palabras, "éramos los que no habíamos ganado nunca y hemos gobernado la ciudad de Barcelona", concluyó entre gritos de "alcaldesa, alcaldesa" por parte de los congregados en su comparecencia.