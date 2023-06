Anabel y su huerta ecológica: "Podemos hacer estos proyectos, yo como mujer sorda, madre y del rural lo he conseguido"

"Creo que sí, que soy la primera mujer sorda en Galicia en crear una huerta ecológica, al menos así me lo han dicho en la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia, pero desconozco si habrá más". Esta pionera se llama Ana Isabel Martínez y tiene su huerta en Muíños (Lugo).

Tiene 50 años, la edad dorada, como ella dice. Nació en Alemania y con 5 años volvieron a España, a Asturias. Vivió allí hasta que se casó en Villalba (Lugo). La huera ecológica nació el 1 de marzo de 2015. Anabel era auxiliar administrativa en una empresa que cerró y durante los dos años que estuvo en paro fue dando forma al proyecto A Horta Da Sancoveiga. Anabel se animó a crear su propio huerto ecológico "por las necesidades económicas y porque siempre me pareció muy buena idea emprender este nuevo proyecto en el campo. Al principio el objetivo era tener autonomía y no depender de terceros porque así podía conciliar con la vida familiar, dado que tengo dos hijos. Actualmente el objetivo es poder ampliar la producción y la venta de mis productos pudiendo en un futuro incluso contratar personal. Lo ideal sería tener el apoyo de las administraciones públicas y recibir ayudas para poder realizar esas contrataciones".

A Horta Da Sancoveiga está en su casa, al aire libre y en invernadero. También tiene una finca alquilada a un kilómetro y en Asturias tiene otra finca con árboles frutales. Ofrece productos de temporada, ahora en primavera: lechuga, repollo de corazón, acelga, puerros, berzas, coles de Bruselas, repollo, coliflor picuda, brócoli, escarola, col lombarda y también huevos ecológicos. Vende sus productos en mercados, tiendas, restaurantes y todo tipo de ferias: de artesanía, medievales, ecológicas, etc.

La idea siempre fue ofertar solo productos ecológicos. "Me parece muy importante la alimentación saludable, sin productos químicos, sin pesticidas, etc.". En la página web de la huerta el mensaje es claro: "Cultivos que fomentan la biodiversidad, reducen la contaminación ambiental, mejoran las condiciones de los animales y promueven el desarrollo rural sostenible".

Anabel participó en varios cursos y visitó otras huertas. "Me formé en todo lo que tiene que ver con agricultura ecológica. No tuve problemas a la hora de la puesta en marcha gracias a la formación que tenía a través de cursos de la Diputación de Lugo".

Anabel vendiendo sus productos. Foto cedida por Anabel Martínez

Su discapacidad no le ha supuesto un problema a la hora de desarrollar su trabajo. "Lo que sí he tenido, sobre todo, son problemas de comunicación, a veces necesito intérprete, y hay gente que aún me sigue llamando por teléfono". En la página web de A Horta Da Sancoveiga Anabel ofrece su contacto por mail, Facebook y WhatsApp.

Anabel y su emprendimiento acaban de ser premiados por la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas). Se siente orgullosa y valiente por el reconocimiento y ante la posibilidad de ser un referente para otras mujeres sordas. "Entiendo que las mujeres sordas también podemos cumplir y llevar a cabo estos proyectos, por lo que animo a todas las mujeres sordas. Ahora no es como antes, yo como mujer sorda, madre y del rural lo he conseguido".