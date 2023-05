Pablo Iglesias irrumpe en la recta final de la campaña para apoyar a Jacinto y Sotomayor: "Sin Podemos no se producirían avances"

Pablo Iglesias ha entrado este jueves en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales para dar el último empujón a Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor, candidatos de Podemos, IU y AV para las instituciones madrileñas del próximo 28-M. A solo tres días de las elecciones, la formación apura el tiempo para lograr mantenerse en la Asamblea de Madrid y entrar en el Ayuntamiento.

"Esta mañana Alejandra me decía: 'Tienes que dar un mitin y animar a la gente'. Y yo le decía: 'No, el mitin lo tenéis que dar vosotros que sois los candidatos'. Yo hoy voy a hablar de series. Estoy pensando hacer una donde la protagonista debería ser Madrid, habría empresarios y políticos corruptos, zonas de infravivienda, barrios con mucho dinero, un campo de futbol con un palco donde se hacen negocios, asesinatos,... Habría elementos suficientes para hacer una serie", así comenzaba Pablo Iglesias su discurso.

Durante su intervención, Iglesias ha basado su discurso en un posible guion para su serie, que tendría dos momentos destacados: cuando Alejandra Jacinto se abrió la chaqueta en el debate de Telemadrid y mostraba una camiseta con la cara del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Y el otro momento sería la colleja que Florentino Pérez dio a Martínez-Almeida el pasado martes durante la recepción por la Euroliga de baloncesto. Además, el que fue fundador de Podemos y vicepresidente del Gobierno ha querido compartir un secreto con los militantes: "El PP llamó a Podemos y le dijo: 'No mencionéis a Tomás y hablaremos de cómo tratan a vuestros candidatos en los medios'".

Iglesias ha querido aprovechar el relato para explicar los problemas que, en su opinión, tiene Madrid. También ha aprovechado para lanzar algún órdago al resto de partidos de la izquierda a la que a calificado como "cobarde": "Cuando le dijeron a Carmena: 'Quítate a estos y preséntate sola', entonces la derecha gobernó en Madrid".

La expectación por ver al exdirigente ha atraído a un gran número de militantes y simpatizantes del partido hasta las puertas del local de Lavapiés donde se celebraba el acto. Tanto es así que un gran número de asistentes se han tenido que quedar en el exterior. Vitoreando al grito de "sí se puede" han ido recibiendo a Sotomayor y Jacinto. Iglesias ha sido el último en llegar a la reunión. Altavoz en mano, han aprovechado para dar un mitin en la puerta para todos aquellos que no han podido entrar.

Iglesias reivindica la valentía de Podemos

El exdirigente de la formación ha manifestado que Podemos es la última garantía para hacer frente a los delincuentes. "Podemos tiene la valentia imprescindible para llevar a los mafiosos a donde tienen que estar: en la cárcel", decía Iglesias.

"Si no está Podemos, pintando la cara a los corruptos y señalando a la mafia, no se producirían avances. Alguien tiene que decir la verdad, que el alcalde es un pelele, alguien tiene que decirle a Ayuso que es una corrupta. La cobardía es la derrota asegurada". "Podemos ha demostrado mucho en los últimos años, pero los más importantes es que es una pieza para que determinados cambios se produzcan", exponía Iglesias.

Los candidatos a las elecciones de Madrid también han intervenido en este acto que tenía por nombre 'Valentía para transformar', pero Iglesias ha absorbido el mayor tiempo de intervención.

Por su parte, Sotomayor, ha manifestado que una de las cosas más increíbles que le ha pasado "a un tío trabajador como yo" es tener la oportunidad de representar a la gente y lograr cambios: "Yo no olvido de donde vengo, no olvido quién soy, no lo olvido nunca" . "Estoy cansado de correr en desventaja, quiero correr en igualdad de condiciones", expresaba durante el acto.

Alejandra Jacinto, durante su intervención, ha criticado que los partidos de derechas se piensen que las instituciones sean suyas: "En su forma de entender Madrid caben muy pocos: los comisionistas, que luego resultan ser su hermano; los que hablan de paguitas y luego ponen la mano para cobrar el bono social. Caben también los jefes del grupo Quirón, cabe el patriota de Ferrovial que se va a un paraíso social. Caben todas esas personas como Isabel Díaz Ayuso que nos llaman vagas y mal criadas por querer llegar sanas y salvo a casa. Y cabe por su puesto los fondos buitre", expresaba.

La candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid también ha recordado un momento que se puedo ver el miércoles durante el debate de TVE: "Ayer vimos como el vocero de Ayuso me mandaba callar, le conteste muy claro: 'usted señor serrano no me va a mandar callar'. No voy a dejar de denunciar los protocolos de la vergüenza, no lo voy a hacer jamás", decía durante este acto.