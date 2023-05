Este miércoles, Ginés Corregüela y Yaiza Martín vivieron un bonito momento por las palabras de Laura, la hija del 'rey del bocadillo'. Y es que la joven entró en directo en Sálvame y le dijo al tiktoker que era el mejor padre del mundo.

José Antonio León se ha traslado a casa de su otra hija, Míriam Corregüela, quien quería estar alejada de los medios. Sin embargo, la defensora del de Jaén en Supervivientes ha decidido hablar con la tertulia de tardes.

"No le he cogido el teléfono porque estoy organizando mi boda y demás. No me gustó que se metieran con mi representante el otro día", ha explicado. En cuanto a lo contado por Laura, ha expresado: "Que mi hermana entrase ayer creo que es porque ella misma tiene algo de miedo cuando debe valorarse, no las relaciones que ha tenido previamente".

Por otro lado, ha vuelto a defender que su padre puede estar con quien quiera. "Solo he hablado como él como padre, lo que ha sido conmigo estos 24 años", ha recordado. "Que sea muy feliz, igual que voy a serlo yo con mi pareja", ha lanzado la hija del influencer.

Míriam Corregüela ha conformado que ha estado muy dolida con lo vivido y lo visto en televisión. "Cada día que ha ido hablando de mi madre la ha ido jodiendo más, y estoy dolida por el dolor que le ha hecho", ha reivindicado.

La de Jaén ha vuelto a hablar de su hermana: "Laura es más padrera y no tiene problemas en defender injusticias, yo no puedo". "Ella es una persona mucho más débil y apoya a mi padre, no sé por qué. No sé qué le pasa en su interior, tiene miedo de algo y se intenta salvar el culo", ha expresado.