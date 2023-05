Laura, la hija de Ginés, sella la paz con él en directo y le hace llorar: "Nunca voy a pensar que eres mal padre"

Ginés Corregüela y Yaiza Martín han visitado el plató de Sálvame. Pese a los diversos enfrentamientos que han mantenido con los colaboradores, el de Jaén se ha emocionado con la intervención de su hija Laura en directo.

Pese a su petición de no hablar con sus hijas, ha decidido aceptar la llamada de su hija. Nada más escucharla ha roto a llorar. "Yo te quiero muchísimo. Mi hermana piensa de una manera por sus vivencias y porque has sido despegado, pero yo nunca voy a pensar que eres mal padre", le ha dicho Laura, también emocionada.

"No has sido como mamá, no has estado ahí como una madre, pero has dado la vida por mí, has estado para lo que sea y le has preguntado a mi madre por mí. Para mí has sido el mejor padre del mundo, aunque te hayas portado mal con mamá, porque todo el mundo se equivoca", ha continuado su hija.

"Por favor, di que mi relación era buena, porque se están diciendo cosas que hacen daño", le ha pedido Laura. Emocionado, Ginés le ha dicho que también la quiere. Por su parte, Yaiza ha roto también a llorar. Y es que la canaria fue amiga de la hija de Ginés antes de la relación con su padre.

"No quiero cerrar la puerta de la amistad", ha lanzado la exsuperviviente. Con lágrimas, la canaria ha explicado que echa de menos sus mensajes y su apoyo. Por esta misma línea, ha rectificado para dar a entender que Laura no tuvo una mala relación amorosa.