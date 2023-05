Ginés Corregüela está en la cresta de la ola de su carrera en Telecinco. 'El rey del bocadillo' utiliza sus redes sociales, junto a Yaiza, para contestar todas las cuestiones de sus seguidores y comentar la opinión de los colaboradores de Sálvame.

En concreto, el de Jaén describió a Kiko Hernández como "un personaje más falso que el alma de Judas". Este miércoles, la pareja ha visitado la tertulia de la tarde, donde el exconcursante se ha tenido que enfrentar al colaborador.

Ha comenzado a intervenir Hernández: "Los invitados deciden venir, cobran un dinero y se les pregunta y tienen que aceptar las críticas. Si no, no entres a un reality". "Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo, Ginés: dedícate a lo tuyo", le ha dirigido el tertuliano.

Hernández ha señalado: "Yo llevo 25 años ganándome el sueldo cada día y en esta etapa he demostrado sobradamente mi profesionalidad. Yo a lo mío y tú a los bocatas que empapen y a conquistar señoras". Ginés se ha defendido entonces de estas palabras.

"Dices cosas que no son verdad, tú lo sabes. Yo vengo aquí por dinero y tú también. Tu rol es tirar a la gente diciéndole cosas que no son verdad", le ha contestado el de Jaén. "Te pone Telecinco y la gente dirá que eres un liante y dices cosas que no son verdad", ha añadido. Por su parte, Hernández ha recordado que fue el primero en defender a su novia Yaiza.