Raúl Prieto y Joaquín Torres, obligados a posponer su luna de miel por un triste motivo

Después de los dos días que duró la boda sevillana del arquitecto Joaquín Torres, de 52 años, con el que fuera director de Sálvame, Raúl Prieto, de 47, la feliz pareja debería estar disfrutando de su luna de miel.

Pero no está siendo así, ya que la han tenido que posponer por un motivo de peso. Triste, pero importante motivo, ya que, según cuenta el arquitecto, se han tomado unos días de descanso, pero en Cádiz, no muy lejos de casa, por las circunstancias personales que vive actualmente Joaquín.

Y es que el arquitecto vive entre la alegría de su vida y la pena por ver cómo su madre poco a poco se apaga, tal y como revelaba él mismo hace unos días. Coincidiendo con el Día de la Madre, el pasado 7 de mayo, el arquitecto le dedicaba un bonito texto a su progenitora, "uno de los pilares" de su vida y su "gran debilidad", con el que, además, desvelaba el doloroso momento que vive.

"Como el tiempo no perdona, ella cada día se me va un poco... Intento prepararme pero, honestamente, no imagino mi mundo sin ella, y mi pena por vivir lo que estoy viviendo es indescriptible", arrancaba su texto Joaquín, que acompaña con una foto de ambos.

"Me duele físicamente, sé que es ley de vida, pero ver cómo mi madre se apaga cada día un poco, convierte todo mi mundo en mucho más gris, sin luz", se abría el arquitecto. Por eso, intenta vivir cada momento con ella. "Aprovecho cada minuto que puedo con ella, pero sé que hay que normalizar este momento tan duro", concluía.

Así, y de momento, el sueño de los recién casados, viajar a la Provenza francesa y, más tarde, a Japón, tendrá que esperar.