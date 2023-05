Dos días ha durado la boda sevillana del arquitecto Joaquín Torres, de 52 años, con el que fuera director de Sálvame Raúl Prieto, de 47. Fue como si el plató del programa, llamado a desaparecer el próximo 23 de junio de la parrilla, se hubiera trasladado a la orilla del Guadalquivir. Moda, discursos, lágrimas, risas, bailes, buena comida... todo muy flamenco y alegre para festejar esta unión que queda bendecida siete años después de que los contrayentes comenzaran su relación.

Belén Esteban y su marido, Miguel Marcos, Carlota Corredera y su marido, Terelu Campos y su hija Alejandra, Rocío Carrasco y su marido, Fidel Albiac, Emma García, presentadora de Fiesta, de Telecinco, y su marido...todo un desfile de personajes mediáticos que se llevaron la mayor parte de los focos entre los 300 invitados presentes en la capital andaluza.

El jueves 18 tuvo lugar una fiesta preboda, un crucero por el Guadalquivir, donde el dress code fue de lo más llamativo: desde las plumas de Terelu en el bajo de su vestido, hasta las lentejuelas azulonas del traje de la Esteban, a juego con las solapas de la americana de su marido. Los propios novios llevaban looks combinados en blanco y negro con flor incluida y zapatillas como calzado.

La ceremonia civil tuvo lugar en La Casa de Pilatos. Los novios iba de pulcro smoking blanco y los invitados desplegaron sus mejores tules y brillos para lucirse. De entre todos destacaron los hijos que Joaquín Torres tuvo con su primera mujer, la pintora Mercedes Rodríguez: Manuel y Álvaro.

El mayor, de 17 años, consciente de que era uno de los días más importantes en la vida de su padre quiso dedicarle unas palabras. Destacó los obstáculos que se había encontrado su progenitor, pero que había sabido superar. El arquitecto no perdió de vista a sus vástagos, a los que abrazó y acompañó orgulloso, y que iban vestidos también de smoking blanco.

Otro discurso que no dejó a nadie indiferente fue el de Belén Esteban, quien en 2019, cuando ella se casó, tuvo de padrino de boda a Raúl Prieto. Así que sus palabras fueron un reconocimiento hacia dos personas por las que siente auténtica devoción. Ella también recordó que su propio amor había sido una prueba de obstáculos.

En cuestiones musicales, otro de los momentos más señalados se vivió cuando el barcelonés sorprendió a su ya marido con una canción que guarda un gran significado para ambos, Si me das a elegir de Los Chunguitos. Una banda sonora de su historia, que se escuchó en directo gracias a la música de una cantante acompañada de un coro que erizó la piel de muchos. En las estrofas de este tema destaca la siguiente: "Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Y solo deseo estar a tu lado. Soñar con tus ojos. Besarte los labios. Sentirme en tus brazos. Que soy muy feliz".

El menú dejó a todos también muy contentos: como primer plato se sirvió una ensalada de aguacate y langostinos. De segundo y plato fuerte del menú, un roastbeef con patatas y champiñones. Por último, el postre fue tocino de cielo con coulant de chocolate. Y a brindar después.

Los novios se han ido, parece ser, de luna de miel a Japón.