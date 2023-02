La arquitectura no solo es su trabajo, sino su pasión. Joaquín Torres es uno de los profesionales a los que más acuden distintos famosos nacionales e internacionales. De todo ello ha hablado en Enamorados de Madrid, programa de Telemadrid, donde también se ha sincerado sobre cómo llevó admitir su homosexualidad.

Sobre el barcelonés de 52 años pesa la etiqueta de "el arquitecto de las estrellas", algo que él no le gusta porque considera que "le quita legitimidad".

Pero, en el formato presentado por Daniel Diges, ha hablado de lo importante que es para él la familia. Torres tuvo una relación de ocho años con Mercedes Rodríguez Parrizas, con quien tuvo dos hijos, Manuel y Álvaro. Y, en ese tiempo, intentó sin éxito aceptar su homosexualidad.

"Al final tú eres tu mayor enemigo en eso. Y cometí el error enorme de casarme e intentar una vida imposible", ha confesado. "Estuvimos 8 años, tuvimos dos hijos y generé muchísimo dolor".

"Lo más difícil fue decirle a mis hijos que su padre era homosexual, pero los hijos te dan lecciones todos los días. Mi hijo con 13 años me dijo: 'Mira papá, yo lo único que quiero es que seas feliz'", ha relatado. "A día de hoy, mi relación con ellos es espectacular, me quieren y me admiran. Es maravilloso cómo me ven mis hijos".

También ha narrado cómo lo llevó su entonces esposa. "Al principio fue muy duro para ella, para mí, y no lo tomó bien. Las rupturas son siempre dolorosas. Hoy por hoy, la relación es buena", ha asegurado en Enamorados de Madrid.

Quien parece que peor lo lleva actualmente son sus padres: "Mi padre es homófobo y mi madre también, se han criado en eso. Me respetan y lo aceptan, pero prefieren no hablarlo".

"Yo conozco a muchísima gente que estaba como yo y qué pena vivir una mentira", ha reflexionado. "Yo tengo amigos muy conocidos que me decían: '(Ten una) doble vida, no se te ocurra separarte'".

Ahora, Joaquín Torres ha confesado que está enamorado y encantado de estar con su pareja, que es otro rostro televisivo: Raúl Prieto, periodista y director de programas como Viva la vida y Fiesta.