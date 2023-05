Alfred García y María Hervás, juntos: las fotos que demostrarían su relación

En febrero, casi coincidiendo con el día de los enamorados, Laura Fa y Laura Vázquez soltaron una bomba en su pódcast Mamarazzis. Las presentadoras dejaban caer a sus oyentes un supuesto romance entre Alfred García y María Hervás.

"Es una conjunción un poco peculiar, así que nos pondremos a investigar en qué momento sus vidas se cruzaron. Pero, sabemos a ciencia cierta que se muestran en público como pareja y no dudan en besarse y acariciarse allá donde van", apuntaron las comunicadoras.

La propia Hervás, semanas después, quiso zanjar los rumores de relación entre ella y exconcursante de Operación Triunfo 2017. "Yo me río, sobre todo, y fundamentalmente, porque es muy gracioso. Es la primera vez que me pasa, por supuesto, y además de una cosa que no es verdad", declaró la actriz a los medios de comunicación durante la fiesta de nominados de la primera edición de los Premios Talía.

Sin embargo, ABC sostiene que ambos mantienen una relación de amor. Según la información de este medio, no han dejado de quedar y en una de sus últimas citas, el pasado 6 de mayo, la pareja "fue vista por la noche y en actitud muy cariñosa" en el Rooftop de Madrid, Doñaluz, donde disfrutaron de su espectacular terraza junto a la Puerta del Sol.

Tal y como informa este medio, estuvieron muy animados. Incluso se hace eco del testimonio de los testigos que presenciaron la cita de los celebrities. "Se les veía muy cómplices y en ningún momento se ocultaron. Parecían una pareja de novios", declaran a ABC, que ha publicado las fotos que demostrarían, según este medio, que la relación, que podría haber empezado ya el pasado noviembre, está más confirmada