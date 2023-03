María Hervás desmiente los rumores de relación con Alfred García: "Me río porque es la primera vez que me pasa esto"

El 15 de febrero, Laura Fa y Laura Vázquez soltaron una bomba en su pódcast Mamarazzis. Las presentadoras dejaban caer a sus oyentes un supuesto romance entre Alfred García y María Hervás.

"Es una conjunción un poco peculiar, así que nos pondremos a investigar en qué momento sus vidas se cruzaron. Pero, sabemos a ciencia cierta que se muestran en público como pareja y no dudan en besarse y acariciarse allá donde van", apuntaron las comunicadoras.

Tres semanas después de que esta información saliera a la luz y sin que ninguno de los protagonistas se hubiera pronunciado, fue la propia María Hervás quien quiso zanjar los rumores de relación entre ella y exconcursante de Operación Triunfo 2017.

"Yo me río, sobre todo, y fundamentalmente, porque es muy gracioso. Es la primera vez que me pasa, por supuesto, y además de una cosa que no es verdad", declaró la actriz a los medios de comunicación durante la fiesta de nominados de la primera edición de los Premios Talía.

La joven apuntó que todo lo que le estaba llegando sobre esta noticia le parecía "heavy" y que si ha decidido hablar es para perseverarse "de cara al futuro, con quien sea y cuando sea".

"He decidido que creo que lo más saludable para mí y la protección más grande que me puedo dar, es no comentar nada", concluyó Hervás con sus declaraciones.