Trabajo tacha de "relato falso" el debate sobre las vacantes en España y cree que solo 69.000 empleos quedan sin cubrir en las empresas

Para el Ministerio de Trabajo no hay un problema de vacantes en España. Desde el ministerio que capitanea la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, señalan que las estadísticas desmienten las reclamaciones de los empresarios y del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que demandan más flexibilidad en la regulación migratoria para cubrir cientos de miles de puestos de trabajo que quedan vacantes.

Fuentes de Trabajo señalan que el debate suscitado en los últimos días está alentado por un discurso y un relato "falsos" que las estadísticas desmontan con facilidad. En Trabajo se remiten a las cifras que proporciona el INE en su Encuesta Trimestral de Coste Laboral, en la que participan alrededor de 28.000 empresas españolas. Esta serie refleja que en España existían a finales de 2022 140.517 vacantes sin cubrir, una tasa del 0,9% sobre la población activa, frente a una media en la eurozona que asciende al 3,1%.

Además, en el departamento que dirige Díaz, agregan que aproximadamente la mitad de los puestos que no se cubren se localizan en la administración pública o en sectores en los que el Estado tiene un peso importante como empleador (sanidad y educación). Si se descuenta este efecto, Trabajo cifra en 69.000 las vacantes en empresas privadas, una cifra que consideran "poco relevante". De ellas, apenas 4.100 se localizan en hostelería y otras 3.800 en construcción, dos de los sectores en los que las empresas han manifestado mayores dificultades para encontrar mano de obra.

No obstante, en Trabajo no niegan los problemas para conseguir mano de obra que pueden existir en sectores y territorios "muy determinados". Dificultades que asocian a malas condiciones de trabajo y que deberían abordarse en el diálogo social, sostienen, y no a través de iniciativas como la contratación en origen o una flexibilización excesiva del arraigo para la formación, como plantea Escrivá.

La posición del ministerio que preside Díaz contrasta con la versión que trasladan los empresarios. Las patronales denuncian problemas para conseguir mano de obra, especialmente en sectores como la construcción o la hostelería. Sin ir más lejos, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, pidió hacer "un trabajo serio" para cubrir las vacantes. "Hay tres millones y medio de parados y la realidad es que, sin embargo, nos falta gente para un montón de sectores y estoy hablando de la construcción o de la hostelería", advirtió el líder empresarial.

Sin embargo, en el ministerio de Trabajo creen que lo que está ocurriendo es una reacción de los empresarios a la mejora de condiciones en el empleo que ha seguido a la reforma laboral. Arguyen que las patronales buscan contrarrestar esta mejora aumentando la oferta de trabajadores en el mercado en un momento en el que la capacidad de negociación de los trabajadores ha crecido.

La última encuesta trimestral que realiza el Banco de España a las empresas refleja que el 35% de las compañías declaró que la disponibilidad de mano de obra ha tenido un impacto negativo en su actividad. Un porcentaje que se ha más que duplicado desde que se inició la pandemia y que se eleva hasta el 50% en los citados sectores de la hostelería o la construcción.