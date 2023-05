En los últimos meses, nuestro país ha asistido a una oleada de suicidios, en general de niños menores de edad, que, a consecuencia del acoso escolar, decidieron quitarse la vida. Así, ha sido muy comentado el caso de las dos mellizas de Oviedo que se lanzaron a través de la ventana de un bloque de pisos y, este miércoles, el caso de un joven de 17 años que ha actuado de la misma manera en Burgos.

Este miércoles, El programa de Ana Rosa ha podido hablar, en directo, con la madre de un menor víctima de bullying en el colegio en el que estudia. La mujer ha destacado que descubrió a su hijo, de once años, buscando en internet cómo podía suicidarse.

"Yo vengo observando cosas desde primero de primaria y el niño, ahora mismo, está en sexto, pero en el colegio me lo muestran como hechos aislados. Creo que son hechos de bastante importancia como para tomarlo como un hecho aislado. Un día le rompieron la nariz, otro me lo tuve que llevar a urgencias porque no podía andar porque le daban con ramas de los árboles en las piernas...", ha destacado la mujer.

"Lo dejan encerrado en la clase, en el colegio, y pasadas las 14:00 horas no se sabía dónde está. Imagínense cómo me lo encuentro yo en la clase, atemorizado... No quiere ir al colegio. Pueden decir cosas de que está en la preadolescencia, pero no", ha agregado la madre del menor.

Además, la mujer ha señalado que hacía pocos días le había comprado un teléfono móvil, pese al miedo que tenía a que su hijo siguiera recibiendo mensajes ofensivos en casa: "Un día le cojo el móvil, al poco de comprárselo, y me encuentro que han creado un grupo de Whatsapp en el que le dicen barbaridades. Se meten con él diciéndole que no se entera ni del clima, que es adoptado, que siempre va a ser un retrasado mental... Seguidamente, me voy al buscador de YouTube y es donde veo que ha buscado cómo matarse tirándose de un balcón".

"Hablé con el tutor del colegio y les comenté el caso, diciéndole que en dos minutos me podía quedar sin mi hijo y no recibo, por su parte, la atención necesaria. Me fui al médico de cabecera, lo expongo, lo mandan al psicólogo y de ahí lo derivan a la Unidad de Salud Mental del Hospital Virgen del Rocío", ha agregado, entre lágrimas, la madre del niño agredido.

De la misma manera, la mujer ha destacado que su última opción fue llevar el caso ante los tribunales: "Gano y activan el protocolo de bullying en el colegio. Desde entonces, han seguido pasando más cosas hasta tal punto que, el otro día, le quitaron sus gafas de ver. Hicieron una actividad sensorial en la que el maestro le indica que se quite las gafas porque a él le toca el sentido de la vista. Se da la vuelta, hace la actividad con el profesor delante y cuando vuelve, las gafas ya no están. El maestro, es verdad, se implicó muchísimo. Pero la directora sigue sin atenderme".

Asimismo, la madre del menor ha señalado que, cuando pidió que se activase el protocolo antibullying en el colegio, la respuesta que obtuvo fue que es "una madre sobreprotectora" y que es "la madre que más va al colegio", que "soy una pesada": "Nunca me ha atendido la directora. Cuando el niño viene con marcas en el cuello porque lo han cogido por el cuello y viene con bocados en los brazos... ¿Qué madre no se preocuparía? Y más, cuando ves en el buscador esas palabras".

Respecto a las posibles consecuencias para los agresores y para el colegio por acosar, y permitirlo, respectivamente, la mujer ha destacado que contra los niños no se puede hacer nada "porque son menores": "La madre de la persona que ha hecho desaparecer las gafas me ha dicho que ella no tiene ingresos en su cuenta como para pagarme las gafas. Pero yo tampoco. Creo que cualquier madre o padre que mande al colegio a su hijo con un bien para su salud, que son las gafas porque sin ellas no ve... Como son menores y la madre no tiene dinero, pues nada. Que ya no son las gafas, ¿sabéis?".

En cuanto a cómo se encuentra el niño actualmente, la madre ha apuntado: "Ahora se aproxima el viaje de fin de curso. El niño, cuando sabe que su mejor amigo, con quien se siente arropado en el colegio, va, sí le motiva ir al viaje. Yo motivo a mi hijo para que no se venga abajo, le digo que tiene que luchar e intento que su autoestima crezca. Cuando se ha enterado de que su amigo no va al viaje, no quiere ir. Tiene miedo de que lo dejen fueran de los grupos, tiene miedo de que le quiten el móvil, el dinero, como ha pasado con las gafas. Tiene miedo del ataque que puede recibir de los demás".

"Mi miedo es, como ya pasó con un niño de este mismo centro, que llegue a desaparecer. El otro niño estuvo unos días desaparecido. Eso es cosa de minutos. Que a nuestros hijos se les cruce esto por la mente y lo hagan es cosa de segundos, de minutos. Yo estoy tardando mucho en exponerlo y en ir a juzgados, pero que el niño lo haga es momentáneo. Hoy en día hay muchísimos protocolos que están a nuestro alcance para ayudar. No sirve para nada tapar lo que hay. Sí existe, lo que hay que hacer es solucionarlo", ha sentenciado la madre del pequeño.