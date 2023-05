El drama de Sara Brasal, Yoli en 'Los Serrano': "No fue fácil venir de un 'bullying' y hacer de gorda y fea en la tele"

Interpretó a Yoli en la serie Los Serrano, y, aunque fue casi por casualidad (fue a acompañara su hermana al casting), ese papel le lanzó a fama. Eso sí, en su vida privada tuvo una complicada cara B.

Se trata de Sara Brasal, la amiga de Teté en la icónica ficción de Telecinco, que cumple este año veinte desde que comenzara a emitirse. "No fue fácil ser la amiga fea, yo había hecho el casting para Teté", se confiesa la actriz en Socialité.

"Yo venía de sufrir bullying en el colegio, no me metían la cabeza en el váter ni me pegaban, pero sí que me dejaban sola y sin amigas... Y venir de una situación así y hacer de fea y gorda en la tele...", desvela.

Por eso dudó de interpretar a este personaje: "Era lo que me faltaba. No quería que la niña fea y gorda de la serie se trasladase a la vida real". Pero lo hizo finalmente, en parte a la buena labor de su madre y del equipo de la ficción. "Las personas del equipo me explicaban que me iban a poner fea, pero que era un personaje, que no era la realidad, de hecho me decían que les costaba encontrar unas gafas que me sentaran mal porque con todas estaba guapa, hicieron un gran trabajo".

Eso sí, ahora mismo, veinte años después, no se dedica a la interpretación, pero sí al mundo de la televisión y el cine, algo que le apasiona. "He descubierto un nuevo mundo como ayudante de dirección, me estoy preparando para ello y lo cierto es que estoy muy feliz".