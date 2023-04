Andrés de la Cruz, Boliche en 'Los Serrano', habla de su experiencia con los comentarios gordófobos: "Es muy doloroso"

Andrés de la Cruz, el intérprete de Boliche en Los Serrano, ha dado una de sus primeras entrevistas desde el fin de la serie, con el motivo del reencuentro de todos los personajes.

Dos décadas después del estreno del primer episodio, el actor, ahora centrado en su posición detrás de las cámaras, ha hablado con Ibai Vegan en su pódcast Animales Humanos sobre su vida antes y después del éxito de Telecinco.

A pesar de formar parte del grupo de adolescentes de la ficción, Santa Justa Klan, Andrés tuvo que sufrir muchos rechazos durante la promoción. "De la Superpop me recortaron", ha recordado, haciendo referencia al tipo de póster que solía publicar esta revista.

También, ha señalado a la revista Bravo, que decidió hacer una agenda con todos los miembros de SJK: "Se supone que estaban marcados todos los cumpleaños y el mío no aparecía".

"Yo no soy idiota", le dijo entonces a la organizadora: "Sé lo que estáis haciendo". "Fue una de las pocas veces que me enfadé", ha confesado, llegando incluso a amenazar con no hacer el reportaje.

"Hice el reportaje porque soy mucho más profesional", ha añadido. Un tipo de comportamiento que, se repetía tanto, que Natalia Sánchez, la actriz de Teté, comenzó a colocarle en el medio de las fotos para asegurarse que no le eliminaran.

Su peso y su físico afectó mucho a su infancia, ha declarado después. "En el instituto no lo pasé mal, pero sí me afectó ser un niño obeso", ha revelado: "Los Serrano no agravó eso, pero de cada 20 personas que me felicitaban por la calle, uno me gritaba 'gordo' y eso era doloroso".

Tras desaparecer de la vida pública y rechazar proyectos de interpretación, fue foco de las noticias hace poco tras mostrar su gran cambio físico. Sin embargo, esto también vino acompañado de prejuicios.

"Cuando se filtró la noticia, la gente decía que estaba enfermo, tenía cáncer o me drogaba", se ha quejado: "Cuando estaba gordo, decían que estaba enfermo, y delgado, también".

Llegó a perder más de 60 kilos en menos de dos años, y ha asegurado que "no le costó nada". "Hacer dieta no es fácil", ha comentado: "Yo después de 26 años intentando perder peso, fue gracias a tener un buen momento en mi vida que lo conseguí".

Por eso, ha puesto de ejemplo al streamer Ibai Llanos, que recibe muchas críticas por sus intentos de dieta: "Con la presión que tiene, los nervios y la ansiedad por el poder que maneja... es imposible. Reto a la gente que le critica a ponerse en sus pies".