Malú deja "fuera" de sus fotos familiares en una Comunión a su novio, Albert Rivera

Malú ha estado de Comunión en un ambiente familiar muy relajado. Así lo muestran sus fotos de Instagram, en las que aparece con una amiga y con su padre, el guitarrista Pepe de Lucía, hermano de Paco. Quien no sale ni posando ni sin posar es el novio de la cantante, el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera. Es decir, no sabemos si el expolítico estaba en el festejo, aunque nada demuestra que no estuviera con su novia. Lo más probable que seguramente no quiso salir en las instantáneas. Por otra parte, ninguno sigue al otro en las redes sociales.

La pareja sigue unida, aunque las pruebas que lo confirman escaseen. La artista ha facilitado contadísimas imágenes del padre de su hija Lucía, nacida en junio de 2020, en plena pandemia del covid.

Lo hizo cuando él estuvo ingresado en el hospital por gastroenteritis y fue a buscarle tras recibir el alta médica, en junio de 2019. Pocos meses después, él anunciaría que dejaba la presidencia de Ciudadanos, formación que él creó.

Posteriormente, Malú y Rivera se dejaron ver cuando nació su hija Lucía, un año después. El expolítico y abogado sí ha declarado recientemente que sigue con su novia, aunque se muestra molesto con el runrún que sistemáticamente los separa. "Desde hace cuatro años, salgo con Malú, mi actual pareja", dijo en los micrófonos del programa Proyecto 77, del argentino Marco Peña. "Tuvimos una niña que nació en junio del 2020 en plena pandemia. Íbamos al hospital a hacer las últimas pruebas con mucho miedo. No sabíamos qué estaba pasando. Aún no había ni vacunas. Mi hija será una de esas que ha nacido en la pandemia".

Ella, que mantuvo un noviazgo de tres años con Gonzalo Miró, desveló en El hormiguero algunas pinceladas de su vida en común con Albert Rivera, como que no se suelen poner de acuerdo para ver series, aunque casi siempre cede él al final. Y que Rivera duerme como un rey.