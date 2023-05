Tony Spina asegura que él y Marta Peñate no se rinden en su empeño por ser padres: "Somos luchadores"

Desde que Marta Peñate anunciara públicamente sus problemas de salud y su lucha para poder ser madre, su prometido, Tony Spina, no ha dejado de apoyarla. Y es que, la que fuera concursante de Supervivientes sufrió una hemorragia interna a causa de una cirugía.

Por ello, el extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a los seguidores de su amada. La canaria ha pasado los últimos meses yendo y viniendo del hospital para someterse a varias intervenciones. Todas las operaciones se han realizado, teniendo muy presente una fecha límite, el próximo mes de septiembre. Y es que la joven está preparando su útero para poder comenzar el tratamiento de fecundación in vitro.

Tony ha explicado que, si bien está preocupado, lo cierto es que todo ha sido leve, "nada de estar ingresada ni muy grave". Por ello, ninguno de los dos pierde la esperanza de poder ser padres. Ambos confían en la fecundación in vitro, ya que la periodista sufre hidrosalpinx, una enfermedad de las trompas de Falopio que causa infertilidad, y útero unicorne, por lo que no podría ser madre de otra manera.

El italiano no pierde la ilusión y, aunque no "les corre prisa", lo cierto es que suela con "la parejita, niño y niña". Sin embargo, sus palabras son claras y por el momento lo más importante es la salud de la televisiva: "La espera no está siendo dura porque queremos hacer las cosas bien".

"No hemos tirado la toalla en ningún momento ni nos ha flaqueado la ilusión porque los dos somos unos luchadores y muy positivos, así que seguro que lo vamos a conseguir", ha explicado Tony a Outdoor. De este modo, se demuestra la buena compenetración que existe entre la pareja:

"A mí me ha pasado con Marta lo mismo que le ha pasado a ella: los dos sabemos que si alguna vez, por 'h' o por 'b', por ella o por mí, lo tenemos que dejar, el niño va a estar muy bien cuidado. Me gusta la educación que Marta y su familia le pueden dar al niño, para mí eso es muy importante porque soy muy clásico con estas cosas".

Por el momento, la pareja no se ha planteado el adoptar. De hecho, como así ha explicado Tony, el tema no se ha llegado a hablar, ya que Marta "no es infértil", y se aferran al embarazo asistido. Aunque, de no ser posible, el italiano no descarta la idea.

Sobre la boda, aún no hay fecha establecida, pues su primer objetivo es ser padre antes de dar el 'sí, quiero': "Me hace ilusión casarme y que nuestro hijo o hija esté allí con nosotros, llevándonos los anillos".