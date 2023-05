Marta Peñate actualiza su estado tras ser hospitalizada de urgencia: "No sabéis lo contenta que estoy"

Se cumple casi una semana desde que Marta Peñate fuera hospitalizada de urgencia. Como así contó a través de su canal de Mtmad, la joven tuvo que entrar en quirófano para someterse a una conización cervical, una operación por la cual se extraen células dañinas del cuello del útero.

Sin embargo, el posoperatorio de la que fuera concursante de Gran Hermano se vio duramente complicado. Tras sufrir una fuerte hemorragia posterior tuvo que volver a ser hospitalizada. Por ello, la joven tuco que permanecer bajo vigilancia médica durante varios días.

Desde ese momento, la tertuliana no había podido volver a su trabajo. Por ello, como así lo ha explicado ella misma, ahora se encuentra "muy contenta" de poder regresar a los platós. "No sabéis lo contenta que estoy. Ya me puedo reincorporar al trabajo", ha compartido la joven en su cuenta de Twitter.

Por cierto, no sabéis qué contenta estoy…

Hoy: YA ME PUEDO REINCORPORAR.

Así que esta noche estaré en TIERRA DE NADIE. ♥️ — Marta Peñate Amador (@_MartaGH16_) May 2, 2023

La televisiva aparecerá de nuevo en Tierra de nadie, donde junto a sus compañeros comentarán todo lo ocurrido de Supervivientes. De este modo, Marta vuelve de nuevo a la escena.

Ante la noticia, no han sido pocos los fans que se ha alegrado del regreso de la joven. "Me alegro de que estés mejor" o "Qué alegría de volver a verte" han sido algunos de los mensajes más repetidos en el tuit, que cuenta ya con más de 67 mil reproducciones.