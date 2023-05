Irene Villa sobre su boda con David Serrato: "Me quedé alucinada cuando me lo pidió, dice que mis hijos y yo le hemos dado una familia"

La periodista, escritora y sicóloga Irene Villa se casará con el coach David Serrato, quien le acaba de pedir la mano en Ibiza por sorpresa. El emotivo momento ha tenido lugar en la III Edición del Ibiza Inclusión Fashion Day. Irene Villa estuvo casada antes con el ex tenista Juan Pablo Lauro, con quien tuvo tres hijos, Carlos, Gael y Eric.

A su regreso de Ibiza, Irene, de 44 años, estaba exultante: "Todavía no me lo creo, es muy emocionante. Me quedé alucinada, no lo vio nadie, muy íntimo, de repente ocurrió y lo que más me emocionó fue que dijera que le hemos dado una familia, me emociona un montón, ahora nos vamos corriendo a celebrarlo con mis tres hijos", dijo a su llegada al aeropuerto, acompañada de su prometido.

Según Irene, sus hijos tiene una excelente relación con su futuro marido. "Le tienen mucho cariño, es muy niñero, ha sido profesor de educación física y les tiene en el bolsillo", ha confesado. Se da la circunstancia de que David es hijo de un deportista muy popular en Soria, José Miguel Serrato, impulsor de llevar el voleibol en esa provincia a la elite como gran jugador que fue. El propio David parece heredero del espíritu deportista de su padre, porque fue profesor de educación física antes de dedicarse a la gestión como coach.

Su empresa tiene como lema : "Transforma tu vida al gestionar tu mente, potencia su vitalidad y cultiva una personalidad coherente". Serrato aplica las técnicas del alto rendimiento deportivo a la vida cotidiana.

Irene Villa, que como se recordará sufrió un brutal atentado terrorista en 1991 junto a su madre, que le privó de las dos piernas, presentó a David hace casi un año, en el décimo aniversario de la gala Starlite, en Marbella. Lleva cinco años divorciada de Lauro, quien a su vez, mantiene un romance con la cantante Nuria Fergó, de OT.