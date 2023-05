Irene Villa dice 'sí, quiero' a su novio sobre la pasarela más inclusiva de la moda de Ibiza

La periodista Irene Villa ha pronunciado este viernes el "sí, quiero" en la III Edición del Ibiza Inclusión Fashions Day a la petición de matrimonio de su pareja, el coach David Serrato.

El prometido entregó un anillo de pedida a la comunicadora en el backstage de la tercera edición de esta pasarela, la primera 100% inclusiva del mundo.

Irene Villa volvió a salir al escenario para recoger un ramo de flores y quiso compartir ese momento tan especial con los asistentes. "He salido con el corazón a mil y ha sido un momento mágico e inolvidable, con Rebeka Brown cantando de fondo", manifestó la joven.

"Llevamos dos años juntos y hoy por fin me ha pedido matrimonio, no me lo esperaba en absoluto", confesó la madrina del evento. Irene Villa, visiblemente emocionada, mostró el anillo a todos los presentes.

El espectáculo logró un aforo completo con una elaborada puesta en escena cuya recaudación íntegra será donada a la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif).

Entre los diseñadores participantes se vieron las creaciones de algunos de los principales nombres en la isla, así como profesionales invitados del resto del territorio nacional: Trinidades Ibiza, Origens Pomar, Alfonso Sánchez, Escuela de Arte de Ibiza, Etikology, Lina Rojas, Oscuro Ibiza, José Perea o Delfina Bianco.

La experta en moda y referente del modelaje 'plus-size' Raquel Villadiego o el modelo internacional Krys Pasiecznik fueron algunas de las personalidades que desfilaron acompañados por once modelos de distintas discapacidades.

Desde que en 2019 naciera en la isla este movimiento integrador, Ibiza Inclusión se ha convertido en la pasarela internacional anual de referencia, con presencia en otros destinos como Córdoba, Valencia, Mallorca, Málaga o Miami que acogerá este encuentro próximamente. Se trata de una cita solidaria para demostrar la belleza de la diversidad a través de la moda.