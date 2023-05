La ruptura del contrato entre Tamara Falcó y Sophie et voilà ha dejado a la marquesa de Griñón sin vestido de novia y envuelta en un cruce de acusaciones donde cada una de las partes mantiene versiones muy diferentes.

Este viernes, Cristina Tárrega, colaboradora del Club Social de El programa de Ana rosa se ha puesto de parte de Falcó y ha destacado: "Si a una novia no le gusta un vestido, tienes que ponerte a su disposición para hacer algo con lo que ella se encuentre segura". Además, ha comentado las publicaciones de Sofía, una de las diseñadoras, en su blog.

"Son muchas las veces en las que siento que no se respeta mi trabajo. El mío y el de los inconscientes con tendencia masoquista que nos dedicamos al mundo de la moda. Pero los que nos dedicamos de verdad, de esos que tenemos empresas que facturan y dan trabajo", rezaba el post escrito por Sofía y que, después, se apresuró a eliminar de web.

Pese a esto, la diseñadora escribió un nuevo mensaje en su blog donde apuntaba: "Para postureos y photocalls pregunten en la ventanilla de al lado". Una publicación sobre la que Tárrega también ha querido aportar su opinión: "Sabíais quién era Tamara desde el principio. Ahora resulta que es una denostada porque hace photocalls. Me parece muy afortunada la idea de Carolina Herrera porque es una mujer que trabaja de maravilla, que tiene un equipo fantástico y tendrá su traje y precioso".

Por su parte, Isabel Rábago ha optado por ponerse de parte de las diseñadoras de Sophie et voilà, asegurando que su comportamiento había sido acertado al enviar el comunicado a la marquesa de Griñón: "Tamara siempre niega la mayor y la culpa de todos sus problemas la tiene el mundo completo. Yo me ciño al comunicado que me pareció elegante y profesional y defiendo a estas chicas (las diseñadoras) absolutamente porque son dos diseñadoras que no van a sacar nada de esta polémica. Fueron educadas y elegantes, creo que lo que no ha sido Tamara en todo este tiempo".

"Al final, se confirma que Tamara da la imagen de que es la buena de España y el resto es el malo y cuando más vamos conociendo, más se va demostrando que lo que contaban las diseñadoras es cierto", ha sentenciado Isabel Rábago.