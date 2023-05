La boda de Tamara Falcó parece haber eclipsado el resto de enlaces que tendrán lugar este año. Por ello, El programa de Ana Rosa ha querido recordar que, este 2023, también tendrá lugar la unión de Isa Pantoja y su pareja, Asraf Beno.

Así, aprovechando la presencia de la joven en el plató del Club Social del matinal de Telecinco, Patricia Pardo y Joaquín Prat han preguntado a Isa cuándo será, finalmente, el enlace.

Además, Isa ha comentado la polémica acerca de la posibilidad de que su madre, Isabel Pantoja, no acuda a la ceremonia debido a la negativa de la joven de invitar a Agustín Pantoja, hermano de la tonadillera con quien Isa no se habla: "

En cuanto a la fecha de la boda, la colaboradora ha señalado que está "pensando en hacerlo en tres días": "Me caso en septiembre. Yo contaba con que Asraf vendría a finales de este mes y la cosa está en que no se sabe cuándo va a volver. Así que tengo dos fechas, dos sitios... Pero será en septiembre".

Respecto al vestido, Isa ha apuntado que llevará un total de tres trajes, aunque el tercero, con toques árabes, aún no lo ha empezado a confeccionar puesto que necesita la ayuda de su prometido: "El vestido de mi madre me gusta mucho, pero no utilizaría ese vestido. Haría otro inspirado porque me gusta el escote de barco, que sea sencillo... Pensándolo bien, en septiembre no hace frío y yo no soy alta. Así que, un vestido de manga larga, tapado... a mí no me va a favorecer y no me siento cómoda".