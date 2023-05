A menos de dos meses de su boda, Tamara Falcó se enfrenta a uno de los problemas en los que ninguna novia se querría ver envuelta: se ha quedado sin vestido. Tras un cruce de acusaciones entre Sophie et voilà y la marquesa de Griñón, todo se ha resuelto con que Falcó no tendrá ninguno de los dos vestidos que había encargado en un primer momento.

Sin embargo, todo podría torcerse aún más en la celebración de un enlace que la propia Tamara ha calificado de estar "gafado". Así, este jueves, El programa de Ana Rosa ha destacado que la marquesa podría quedarse sin menú para su boda, pues el chef encargado de llevarlo a cabo es Eneko Atxa, primo de la diseñadora Saioia Goitia, una de las líderes de Sophie et voilà.

Un futurible que Íñigo Onieva se niega a creer, destacando que "Eneko es un profesional" y que no está enfadado por los desencuentros entre la novia y las diseñadoras.

Así, desde el plató del matinal, Leticia Requejo ha señalado: "El problema podría ser que Eneko y Saioia son primos hermanos y tienen una relación muy estrecha. Eneko sigue encargándose de este menú porque esto no es un problema personal. Va a mantenerse en un perfil de no meterse". Por su parte, Alessandro Lecquio ha sentenciado: "Gafada, no. Es una boda forzada, de imagen, que no tiene una relación verdadera detrás. Ninguno de nosotros, en el fondo, nos creemos esa relación".