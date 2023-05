Luis Cueto: "Un buen mix sería Rita portavoz, Maroto alcaldesa y yo alcalde en la sombra"

Su idea era concurrir el próximo 28 de mayo con la primera agrupación de electores de la ciudad de Madrid. Pero un problema en la recogida de las firmas que exige la Junta electoral para este tipo de fórmulas, les obligó a montar un partido "carcasa", Profesionales- Recupera Madrid. A dos semanas de las urnas, Luis Cueto, concejal carmenista del Grupo Mixto, sigue convencido de que su candidatura de tecnócratas -con una médico, un policía o una trabajadora del hogar- dé la "sorpresa".

La última vez que le entrevistó 20minutos iban a presentar a las elecciones con una agrupación de elecciones, pero finalmente han montado un partido. ¿Afectará ese giro a su credibilidad?No creo que nos vaya a afectar, porque, si los lectores leen el acta notarial del partido, verán que desaparece al día siguiente de las elecciones. Es idéntico a que si nos hubieran autorizado una agrupación de electores, es decir, un partido sin estructura ni sede, que no tiene que dar de comer a nadie y solo se crea para Madrid. Los concejales recibirá un sueldo 100% municipal y no un sobresueldo como el PP le paga a Feijóo, porque no vienen a calentar la silla.



Aun así han recogido las 8.000 firmas que les pedía la Junta Electoral. El reto ahora son aproximadamente 80.000 votos para entrar en Cibeles, ¿lo lograrán?Hemos hecho la encuesta más importante de la historia reciente de Madrid para conseguir las 8.353 firmas. Habremos hablado con 40.000 personas y más del 96% cuando le preguntas políticos o profesionales, sin dudarlo dicen profesionales. Creemos que nuestro mensaje rompedor, transversal y profesional, va a tener muchísimo éxito. Sinceramente, creo que vamos a ser la sorpresa de estas elecciones, igual que fue Podemos o Ciudadanos en las generales de otros años. Hay un sentimiento potentísimo. Quizás, los muy cafeteros, los de la tribu, los del PSOE, del PP de Madrid, votarán a los suyos. Pero hay 1 millón de personas que van a decidir su voto en los últimos días. Algunos, camino al colegio electoral. Esos que dudan a quien narices votan, pueden decir a los de Luis.

Han hecho mucho ruido - los sorteos, el robo de las firmas, sus vídeos por redes-, pero ¿ha sido suficiente para aumentar su grado de conocimiento?A ver, no hacemos encuestas tan ambiciosas como las de los ricos, pero los pocos datos que tenemos dicen que no soy tan conocido como Almeida, pero sí mucho más que Sotomayor. Otro dato interesante es que si nos votaran solo quienes en las pasadas elecciones votaron en blanco o se abstuvieron, ganaríamos por mayoría absoluta. Eso tiene dos lecturas. Uno, que no es cierto que robemos el voto de la izquierda y dos, que vamos a ser benefactores de la democracia trayendo a gente que no tenía pensado votar, que no son fieles y votan distinto en la comunidad que en el Ayuntamiento o en el Estado. Nuestra propuesta de Madrid es una empresa de servicios. Busquemos un buen profesional.

MADRID, 1961 Fue para algunos el 'alcalde en la sombra' durante el Gobierno de Manuel Carmena., entre 2015 y 2019, cuando ostentó la Coordinación General de Alcaldía, encargado de la "sala de máquinas" del Ayuntamiento, como le gusta explicar. Además de presidir Ifema, representó al Consistorio madrileño en el patronato del Teatro Real, el Club de Campo o la celebración del Orgullo. "De puertas para dentro, no había Área de Gobierno que no pasara por mi filtro", según sus palabras. El edil concurre a las municipales con Recupera Madrid, un partido "carcasa" que emula la estructura y razón de ser de las agrupación de electores.

Si finalmente consiguen el 5% de representación, ¿qué harán con sus votos?Nuestra máxima aspiración es conseguir que haya un gobierno progresista en la ciudad de Madrid. Si somos nosotros, ojalá, si es el PSOE, Madrid o Podemos nosotros apoyaremos su investidura solo a condición de entrar en el gobierno, porque tenemos una grandísima desconfianza o necesidad de comprobar que nuestros profesionales, expertos en gestión, colaboran en este proyecto.

¿Y si Rita Maestre le pide su apoyo gratis?Si ella o Maroto dijeran 'apóyame, pero no pienso contar contigo en el Gobierno', no les apoyaríamos y dejaríamos que gobierne el partido más votado. En ese caso, volveríamos a ejercer el curriculum que tenemos: proyectos que sí, proyectos que no, aunque los proponga Almeida, quien sea y que sea bueno para Madrid.

A Almeida le apoyaron los presupuestos de 2022 o las Ordenanzas de movilidad y Terrazas. ¿Lo investirían como alcalde?No. Tendría que gobernar en la minoría que tuviera. Y caso a caso, veríamos. Como ya hicimos... la gente no tiene que imaginar lo que haríamos, solo comprobar lo que hicimos.

Los madrileños elegirán entre más de siete papeletas el próximo 28 de mayo. Pero ¿quién es su máximo rival?El contrincante sólido e importante, que representa a todo el lobby del PP, es Almeida.



Brevemente, puede analizarme al resto...Sotomayor [Podemos] no tiene ni pajolera idea de la ciudad de Madrid, pide que Almudena Grande sea hija predilecta o propone disparates como volar el Arco de la Victoria. Arrastrará lo que pueda de la marca Podemos, pero él aporta bien poco. Maestre [Más Madrid], salvo algunos temas puntuales donde dice cosas que no hay quien se crea, la mayoría de las cosas son razonables. Pero no le daría las llaves de mi negocio porque no tiene experiencia de gestión. A Maroto [PSOE] le están dando instrucciones por el pinganillo desde Ferraz que la están volviendo loca. Decir que va a poner 82 mil viviendas en los primeros días como alcaldesa, no me tomes el pelo. Ortega Smith tiene horror a concretar propuestas porque son un disparate la mayoría de veces. Por eso se va a grandes consignas como la seguridad, los menas, la violencia doméstica... Puros fantasmas. Y Villacís parte con menos diez. Si no consiguió más de 126 avales de sus afiliados, ¿cómo va a conseguir 80.000 votos?. Hace lo que puede por vender su propia imagen, pero su partido ya no existe.

Hace poco dijo en un pleno que Almeida era un alcalde funcionario y Carmena una visionaria. ¿Puede explicarlo?Los alcaldes funcionarios son prescindibles, solo se encargan de llevar asuntos y a lo mejor en ellos no hacen falta. El liderazgo de una ciudad significa imaginar la ciudad. Almeida no tiene esa imaginación, como tampoco Juan Barranco, Álvaro del Manzano o Ana Botella, que sería funcionaria interina porque estuvo solo becaria cuando dejó Gallardón la alcaldía. Él, Tierno Galván o Carmena sí fueron visionarios.

¿Usted a qué grupo pertenece?Yo creo que tengo un poco de los dos cajoncitos. Un alcalde gestor-visionario. Cuando fui Coordinador General en la legislatura de Carmena, demostramos la capacidad de innovar y ahora, también, buscando que Madrid recupere el pulso en Europa, como un referente en aspectos como 'el Hollywood del sur europeo'. Hay que tener la capacidad y la credibilidad para contarlo. Y creo que la tengo.

Si le preguntáramos a Carmena quién es su sucesor natural, ¿le diría a usted o a Rita Maestre?Diría que ninguno. Manuela es muy celosa de su identidad y no querría compartirla con nadie. Otra cosa es a quién apoyas y creo que apoyará a la persona que entienda que sea capaz de conseguir una propuesta progresista para Madrid, lo ha dicho varias veces. Por respeto a ella y a nuestra propia candidatura, quiero separarme de ella. Ya está bien de abusar de Manuela Carmena. Quiero reivindicar lo que hicimos y dejar de tenerla como muleta. Nuestro proyecto es lo suficientemente fuerte y sólido para no tener que ir como una garrapata amparándote en un árbol de una especie superior.



Carmena dijo hace dos semanas que ojalá Maestre fuera la próxima alcaldesa. ¿Lo comparte?Sería una buena alcaldesa siempre que nosotros estemos en el Gobierno, si no no tendría la misma confianza. La asignatura que cursamos con Manuela era infinitamente más creíble para que los ciudadanos que la asignatura cursó Rita, que era ser solo portavoz. Y en todo su equipo no hay ni una sola persona que haya gestionado, porque de los que gestionaban en Ayuntamiento de Manuela no queda ninguno en la lista, salvo Nacho Murgui, que no cuenta.

¿Y a Maroto la ve de alcaldesa?Igual. Tiene un reconocimiento de gestión mayor por su paso por el Ministerio, donde ha dejado un buen recuerdo, pero tiene poco conocimiento de la ciudad de Madrid. Sería un buen mix que Reyes fuera alcaldesa, Rita portavoz y yo el 'alcalde en la sombra', el coordinador.

Hace un par de años dijo en una entrevista: 'De lo que más contento estoy es de llevarme bien con empresarios como Florentino'. ¿A qué se refería? Eso viene a significar que el mantra de la izquierda reparte los beneficios y la derecha los crea es mentira. Nosotros, que veníamos con expectativas de bolivarianos, heredamos un Ayuntamiento arruinado, que debía 6.000 millones de euros... Y sin merma de la prestación de servicios y aun corriendo con cadenas en los pies por la ley Montoro, fuimos mil veces mejores gestores que la derecha. Almeida ha tenido barra libre, y no solo no se sabe muy bien qué ha hecho con ese dinero, sino que, además, nos ha dejado con 270 y tantos millones de déficit. Es una ruina, vamos.

En cambio, la izquierda últimamente señala a los empresarios, llamando "capo" al presidente de Mercadona Juan Roig...Es un error gigantesco. Los empresarios que cumplen la ley son agentes igual de importantes o más que una administración pública. Mi candidatura está en las mejores condiciones para tener el mejor equilibrio entre empresarios que confían en nosotros y un sector público que sabemos gestionar.

¿Cuál sería su primera medida como alcalde?No podemos perder ni un solo día en atacar el problema más importante: la vivienda. Y lo llevamos en el programa desde hace cuatro meses, no nos subimos a la moda de ahora. Me gustaría que igual que José Manuel Calvo desbloqueó la operación Chamartín, seamos quienes entreguemos las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte, porque fuimos quienes hicimos posible ese proyecto. También hay que convertir la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, que es una entidad que tiene severas limitaciones de agilidad, en sociedad mixta, con tutela pública y músculo privado. Eso no lo dice ninguno de nuestro contrincantes electorales.



Quieren crear un tranvía en la Castellana, de Plaza Castilla a Atocha. Explíquenos un poco más...El eje castellana es fundamental. Igual que en la legislatura de Manuela fue la Gran Vía, en la nuestra será desde Atocha hasta Plaza Castilla. Faltan carriles bicis de ida y vuelta desde Atocha hasta La Castellana, no solo como ahora solo hasta el Bernabéu. También hay que ampliar aceras en el entorno de Recoletos y reordenar todo lo que llamamos el transporte de alta capacidad. Podría ser tranvía, un autobús largo, que a diferencia de todos los autobuses que a mitad de recorrido se desvían de la Castellana, permita que 500 personas suban y bajen por de un lado a otro.

¿Alguna medida más en movilidad?Bueno, hay que mejorar frecuencias de autobuses y avanzar en la economía del transporte eléctrico por el anillo periférico de la ciudad. Por supuesto, también rescataríamos 'Bicimad', como ya hicimos con Ana Botella en 2015. Almeida lo ha destrozado con bicis desaparecidas y un caos absoluto en la migración de un sistema a otro. ¿Y cómo lo solucionaríamos? Contratando más gente, personal de mantenimiento.

¿Qué hay de Madrid 360?Almeida tiene mucha frustración porque la gente le sigue llamando Madrid Central a su pesar. Madrid 360 es la conversión en rótulo publicitario. Por tanto, claro, mantendremos nuestro Madrid central y a lo mejor volvemos a llamarlo así.

Reservan mucho espacio en su programa a los mayores...De hecho, queremos crear una concejalía del Mayor. Con Maribel Dorado a la cabeza, montaremos una red de residencias de mayores públicas en la ciudad, como ya hicimos con las escuelas infantiles. Así, por lo menos 500 mayores tendrán una vida mejor sin tener que esperar a una plaza en el sistema público de la Comunidad, que es una ruina privatizada que llevó a la trágica situación de que murieran 7000 personas sin atención de ningún tipo y dándoles Telepizza.



¿Y han pensado algo para los jóvenes?Sí, dos medidas para atajar dos de sus principales demandas. Facilitar el acceso a la vivienda mediante el pago de la subida de la cuota de hipoteca o alquiler, siempre que su ingresos no superen los 36.000 euros. El Ayuntamiento costeará esas subidas hasta 2025 para evitar impagos o desahucios. Y en materia de transporte, la tarea pendiente es recuperar las líneas y frecuencias de búhos que había antes de la crisis de 2008. Impulsaremos un plan de refuerzo con 40 millones para que moverse por la noche en Madrid no sea una odisea.



¿Cómo harían frente a las olas de calor que cada vez azotan con más frecuencia la capital?Es imprescindible poner agua y sombra en las plazas duras de Gallardón. Dado que en muchas de ellas no es posible plantar árboles porque tienen aparcamientos debajo, vamos a poner "sombrillas": elementos ligeros que arrojen sombra y permitan crear espacios estanciales agradables. Estos elementos irían acompañados de aspersores que funcionarán en los días más calurosos para refrescar el ambiente y reducir la sensación de calor.