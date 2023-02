¿Para qué se presenta el 28-M a las municipales?Para que una opción progresista recupere la ciudad de Madrid. Calculamos que, de las 700.000 personas que votaron al centro izquierda –a Manuela Carmena o al PSOE–, mínimo 200.000 no se sienten identificadas ni con Rita Maestre ni con Reyes Maroto. Y, si no les damos una opción creíble, profesional y atractiva, pueden no votar y acabar en manos de Vox y de Almeida.

Se presenta con una agrupación de electores. ¿En qué consiste?Es la segunda manera que la ley permite de presentarte a las elecciones sin ser un partido. Ellos tienen unos corsés y unas servidumbres. Tienen que obedecer a Ferraz o a Génova, que tienen intereses propios y para los que Madrid es una pieza más. Nuestro compromiso es con la ciudad: profesionales que se juntan para las elecciones. Además, esa estructura tiene el objetivo de conquistar Madrid y al día siguiente de las urnas desaparece. Así que es la opción más barata.

Ese fue el instrumento de Teruel Existe, pero en una ciudad de más de tres millones de habitantes...Los profesionales que nos presentamos ya hemos gobernado Madrid. En mi caso, desde la coordinación general. Los periodistas me llamaban el ‘alcalde en la sombra’; ahora lo que queremos es hacerlo a la luz del sol. Tengo la convicción de que Madrid, que tiene 25.000 funcionarios y 15.000 personas que trabajan en empresas privadas para el Ayuntamiento, necesita una dirección de 30 profesionales.

LUIS CUETO (MADRID, 1961) Considerado para algunos el 'alcalde en la sombra' durante el Gobierno de Manuel Carmena. Entre 2015 y 2019 fue coordinador general de Alcaldía, encargado de la "sala de máquinas" del Ayuntamiento, le gusta explicar. Además de presidir Ifema, representó al Consistorio madrileño en el patronato del Teatro Real, el Club de Campo o la celebración del Orgullo. "De puertas para dentro, no había Área de Gobierno que no pasara por mi filtro", según sus palabras.

¿Con que corriente ideológica se identifica? ¿Es socialdemócrata, liberal...?No, si llamamos liberal a dejar que el mercado haga todo. Si llamamos corriente de centroizquierda progresista a sacar lo mejor posible del mundo público y del mundo privado, y ponerlos a trabajar conjuntamente, ahí nos vemos.

¿Con otras alternativas a Almeida se hubiesen presentado?Si hubiéramos tenido la posibilidad de sumar nuestra experiencia y conocimiento a una candidatura local del proyecto de Yolanda Díaz... no nos habríamos presentado.

Con su candidatura ya hay cuatro partidos de izquierda. ¿Fracciona eso el voto?No, hay tres partidos [Más Madrid, PSOE y Podemos] y algo que no es un partido. Que no nos metan en ese saco. Nuestra pelea es contra todos los partidos, también los de izquierdas. Quien nos quiera conocer solo tiene que saber de dónde venimos, somos la parte más sensata del gobierno de Manuela Carmena.

¿Cuál es la diferencia entre un político y un profesional?Frente a los políticos, que proponen deseos, nosotros aportamos soluciones.

¿Madrid va bien?Hay tres millones de ‘Madrides’... Para los que les atrae el talento y la creatividad de la ciudad va maravillosamente. Para los que viven con el agua al cuello, la gente joven que no tiene casa o con un salario precario, no va bien. En resumen: es una ciudad estupenda, con óptimas condiciones, pero que está jugando en la parte baja de la tabla de las ciudades europeas. Debe aspirar a Champions y con Almeida, a ver si no desciende.

¿Cómo valora el paso de Almeida por Cibeles?Ha tenido un condicionante positivo y otro negativo. Tuvo la oportunidad, que nosotros no tuvimos, de los fondos ilimitados y no los ejecutó. Su única promesa, aparte de acabar con Madrid Central, era soterrar la A-5. Les dijimos que no iban a mover un metro cúbico en cuatro años. No solo eso, han tirado tres millones y medio en estudios... que encima eran para una empresa donde trabajaba el hermano del concejal Carabante. Por otro lado, se le fue de las manos su ambición política al aceptar ser el portavoz del PP. Se creyó más de lo que es y no ha dado la talla.

¿Carmena sí la dio?n muchas áreas sí y en otras no. Por ejemplo, creo que no dimos la talla en cultura. En limpieza ella misma era enormemente insatisfecha, pero es que gestionamos los contratos de Ana Botella. También debimos hacer más en vivienda, aunque lo que está haciendo el alcalde es entregar alguna de las 4.000 viviendas que empezó Manuela.

¿Por qué dejó Más Madrid en 2021?Rita decidió crear un partido de lo que había sido un instrumento electoral y no queríamos estar sujetos a esas lógicas. Ella no soporta que nadie le critique y ponga en evidencia sus inseguridades. Cuanto más lejos nos tenga menos evidentes son sus debilidades.

¿Qué les diferencia de Más Madrid?Que nosotros no abominamos de las empresas. Somos amigos de los buenos empresarios y queremos expulsar a los caraduras. Ese es un talón de Aquiles de Rita Maestre: nadie puede gobernar esta ciudad despreciando a los empresarios.

¿Qué expectativas tiene para la noche electoral?Sacar entre cinco y seis concejales.

¿Y después, qué?Aspiramos a cogobernar esta ciudad.

¿Gobernaría junto al PP como sustitutos de Ciudadanos?No, es inconcebible, porque Almeida es el empleado de Ayuso y no queremos ser la coartada en la ciudad de las peores políticas de derechas de la historia de la Comunidad. Pero hemos demostrado, que podemos saltar la trinchera ideológica y negociar propuestas que son buenas para la ciudadanía.

¿Cuál es el mayor problema de los madrileños?Es difícil hablar en genérico, pero la vivienda.

¿Cómo lo solucionaría?El que diga que lo resuelve en 4 años miente. Como Maroto al decir que va a construir más de 15.000 viviendas. Le pido que, ya que está en el Consejo de Ministros, consiga traer la Ley de Vivienda para poder regular el precio del alquiler. Además, hay que ayudar a los propietarios con promociones de regeneración de la ciudad. Por tanto, hay que construir, rehabilitar y regenerar.

¿Tiene alguna reforma urbanística en mente?Madrid es una ciudad consolidada, le queda poco por crecer. Pero Campamento y el Sureste son un reto. Retomaríamos la modificación del Plan General para repensar Los Cerros y Valdecarros.

¿Qué problemas tienen los PAU?Es un ejemplo de cuando se pone primero el carro que los bueyes. Tú le dices al promotor ‘haz casas’ y el tío las vende, se larga y le deja el muerto al Ayuntamiento en los próximos 15 años. Ya vas a rebufo del centro de salud, la escuela infantil, la biblioteca, polideportivos...

¿Está a favor de bajar el IBI?Sí, pero no para todo el mundo. Queremos el IBI social: reducir solo a las personas que lo pasan mal, con bienes inmuebles de valor catastral inferior a 300.000 euros. Pero no a los que tienen 'pisacos' de dos millones.

Madrid cumplió por primera vez los límites de calidad del aire de la UE, ¿lo ve un éxito?El éxito es bienvenido. Pero Almeida prometió cargarse Madrid Central y se lo ha tenido que comer. Y, ojo, que cumplió por la mínima y ya no tiene a mamá Manuela para seguir su legado. Cualquier alcalde que venga va a enfrentarse con la rebaja a la mitad de los umbrales de la UE.

¿Qué propone en medio ambiente?Recuperar un tranvía en la Castellana, de Plaza Castilla a Atocha. Seguir avanzando en los carriles bici o apretar a los locales para que sustituyan las estufas de gas por eléctricas, que solo les queda un año. No vale tener buenas ideas, hay que ejecutarlas y quitar tanta burocracia.