Decía el filósofo A. Gramsci que los partidos fueron concebidos como "los nuevos príncipes de la democracia". Más todavía, Kelsen, del mismo gremio, los tildó de pieza "imprescindible", pues "solo desde la ingenuidad o la hipocresía puede pretenderse que la democracia sea posible" sin ellos. Y la propia Constitución los menta en su artículo 6 como instrumentos "fundamentales" para la participación política que "expresan el pluralismo y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular". La hegemonía de los partidos en la vida política es indiscutible. Ahora bien, la perdida de la fe en ellos está cada vez más presente en la sociedad. Solo hay que pasearse por el último Eurobarómetro para comprobarlo, donde menos del 10% de los españoles dice confiar en ellos.

Esa desafección creciente ha motivado la búsqueda de nuevas fórmulas con las que los ciudadanos se presentan a las elecciones. Así surgen las agrupaciones de electores. Mismamente, si logran recabar los 8.000 avales que la ley electoral fija como mínimo en una ciudad de más de un millón de habitantes, por primera vez en la historia, este 28 de mayo concurrirán a los comicios municipales de la capital: Recupera Madrid. Un grupo de profesionales ajenos a las lógicas y las ataduras de los partidos políticos, que estarán capitaneados por Luis Cueto, el edil carmenista que fuera coordinador general del Gobierno de Manuela Carmena, también considerado alcalde 'en la sombra'.

Entre otras profesiones, integran su lista municipal una profesora de instituto, un gestor administrativo, una médico urgencias o un triatleta. Y cierra el equipo como responsable de urbanismo José Manuel Calvo, ex delegado de Urbanismo en el Gobierno de Ahora Madrid y uno de los cuatro díscolos de Rita Maestre. Su lema es: "Cada voto a nuestra candidatura será un político menos y un profesional más". Se empeñan en aclarar que en el superdomingo de mayo habrá 6 papeletas para votar a un partido [PP, Más Madrid, PSOE, Ciudadanos, Vox y Podemos] y otra para escoger a algo "que no es lo mismo de siempre".

Precisamente, una de las particularidades de este tipo de candidaturas es, contar con el apoyo expreso –vía aval formalizado– de un determinado número de electores, que deberán formar parte del cuerpo electoral de la circunscripción en donde la candidatura pretenda concurrir. La recogida de las firmas debe realizarse, una vez convocadas las elecciones, por medio de un formulario en el que expresamente se determine el apoyo a la candidatura, la firma y el DNI del elector avalista. "Se trata de firmar un contrato con los electores", resume el concejal a 20minutos.

Existen algunos precedentes de agrupaciones de electores en lugares como Torrelodones (Madrid), Escacena del Campo (Huelva) o El Frago (Aragón), aunque el ejemplo más palmario pueda ser el de los inicios de Teruel existe, que en la actualidad, ya constituido como partido político, aspira a gobernar distintos enclaves de la geografía española.

Lo cierto es que a diferencia de los partidos la razón de ser de las agrupaciones electorales es concurrir a unas elecciones y, una vez celebradas, su entidad jurídica se diluye, sin pervivir más en el tiempo. Por tanto, como explica Cueto a 20minutos, no puede existir la tentación de vivir de la política si no consiguen la representación del 5% que exige Cibeles [aproximadamente 80.000 votos]. Asimismo, como explica su cabeza de cartel, antes de competir en la urnas, los votantes ya sabrán que cargo ostentará cada miembro del equipo en caso de llegar al Ayuntamiento, algo que no sucede con el resto de formaciones, donde el área de seguridad o cultura puede acabar en manos de un concejal inexperto.

LISTA DE RECUPERA MADRID PARA EL 28-M

LUIS CUETO Candidato a alcalde Considerado para algunos el 'alcalde en la sombra' durante el Gobierno de Manuel Carmena. Entre 2015 y 2019 fue coordinador general de Alcaldía, encargado de la "sala de máquinas" del Ayuntamiento, le gusta explicar. Además de presidir Ifema, representó al Consistorio madrileño en el patronato del Teatro Real, el Club de Campo o la celebración del Orgullo. "De puertas para dentro, no había Área de Gobierno que no pasara por mi filtro", según sus palabras.

CARLOS LAGE Área de Comercio Propietario de un pequeño comercio (herbolario) en Lavapiés. Trabajador autónomo. Licenciado en Bellas Artes.

LYDIA PRADERA Área de Salud Médica de urgencias extrahospitalarias. Activista en defensa de la sanidad pública.

RAQUEL DEL RÍO Área de Calor y Eficiencia Energética Arquitecta y miembro del Observatorio Crítico de la Energía.

15 años de experiencia en la edificación de eficiencia energética.

RAÚL VALERA Área de Seguridad y Emergencias Mando de policía municipal en excedencia. Cruz al mérito de policía municipal y protección civil. Director, jefe y formador en seguridad.

ALEJANDRO INURRIETA Área de Vivienda y Economía Doctor en Ciencias Económicas. Empresario. Profesor de universidad. Experto en Vivienda. Fue director de la Sociedad Pública de Alquiler.

VANIA BRAVO Área de Empleo y Apoyo a las familias Socióloga y Técnico Superior. Ha trabajado por cuenta propia

y por cuenta ajena tanto en empresas privadas como públicas y ONG.

MARIBEL DORADO Área del Mayor Jubilada. Trabajó en Metro de Madrid durante 40 años. Especialista en accesibilidad. Premio Prodis Cermi Comunidad de Madrid. Activista vecinal.

ANNELY MATOS Área de Derechos Sociales Trabajadora del hogar. Activista en defensa de los más vulnerables, de las trabajadoras del hogar y de los migrantes.

OSCAR RODRÍGUEZ Área de Simplificación administrativa Licenciado en economía y gestor administrativo. Miembro de la Asociación de gestores administrativos.

Iván Álvarez Área de Deportes Triatleta y entrenador. 29 Ironman terminados, 6 campeonatos del mundo, 2 veces campeón del triatlón de Vitoria. Dirige una empresa que organiza campus y eventos deportivos.

JOSÉ MANUEL CALVO Área de Desarrollo Urbano Sostenible Doctor arquitecto. Fue concejal de Desarrollo Urbano Sostenible durante el gobierno de Manuela Carmena.

OLGA SÁNCHEZ Área de Turismo Doctora en Comunicación. Profesional del sector turístico, eventos, hostelería y restauración. Profesora Universitaria.