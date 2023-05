La peculiar 'pegada' de carteles de Recupera Madrid: furgoneta, proyector... y a la purga

Recupera Madrid vuelve a las andadas. Tras sortear entradas del 'Mad Cool' entre quienes apoyasen su candidatura o visitar la Puerta del Sol con sombrillas para denunciar la falta de sombra, el partido instrumental que emula la estructura y razón de ser de las agrupaciones de electores ha celebrado este jueves -día oficial de la apertura de campaña del 28 mayo- su particular pegada de carteles. Y, como ya empieza a ser costumbre, han vuelto a dar la sorpresa con una 'performance' digna de película.

Al filo de la media noche, el carmenista Luis Cueto, líder del partido "carcasa", ha salido a dar su discurso a los pies del Ayuntamiento de la capital. "Arrancamos hoy la primera campaña en la que Madrid, la ciudad más importante del mundo, podrá elegir entre lo de siempre, los partidos, los enchufados, los que harán lo que tengan que hacer por conservar el sillón, y los profesionales", ha empezado diciendo. De fondo, proyectado en un panel gigante, podía leerse: "¿Políticos o profesionales?".

"Podéis elegir a una médico para Salud, a un arquitecto para urbanismo, a una persona mayor para lo que de verdad necesitáis los mayores... Y a mí, el primer alcalde que no soy político ni vivo de esto ni cobro por ello porque tengo mi profesión". Pero no pegar los carteles no era lo único singular. Mientras Cueto proseguía su alocución, los miembros de Recupera tomaban la escena con el rostro tapado con máscara de la purga.

"¡Madrid va a ser otra vez la vanguardia! Podemos dar una buena sorpresa este 28 de mayo. Vamos vecinos y vecinas que estáis hasta el gorro de los partidos político [...] Esta noche salimos y cuidado político que todo va a cambiar". Una amenaza en toda regla, seguida de la música de 'La noche de las bestias' iba a dar comienzo a la primera noche electoral para Recupera Madrid, a la caza de los políticos sin otra arma que el voto.

Cartel electoral de Recupera Madrid. Recupera Madrid

Invocados por el espíritu de los 'hombres de Harrelson', los de Recupera Madrid se han subido a continuación a una furgoneta para recorrer el centro de la capital. Desde Cibeles hasta Tirso de Molina, haciendo escala en a Rotonda Atocha o la calle Toledo, proyectaban en las fachadas sus carteles electorales. El segundo decía: "El 28M vota profesionales".