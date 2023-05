Los candidatos a la alcaldía de Barcelona no se ponen de acuerdo en la gestión de las terrazas de la restauración

Con todas las miradas puestas en el inicio de la campaña electoral, las horas de cierre de las terrazas y la convivencia con los vecinos condicionan el debate entre los candidatos al Ayuntamiento de Barcelona.

Los alcaldables difieren en cómo gestionar las terrazas de restauración -sobre todo la parte de consolidar las mesas y sillas que se ampliaron por la pandemia- y, también en cómo aplicar la tasa y su bonificación, que actualmente se mantiene en el 75%.

Los candidatos han argumentado en entrevistas a Europa Press sus propuestas para los restauradores, que inciden además en las horas de cierre de las terrazas, cuestión que ha generado debate por su afectación a la convivencia con los vecinos, principalmente de noche y en ciertas calles.

“El problema no es el horario, el problema es el ruido”,

El candidato del PSC, Jaume Collboni, ha insistido en mantener la bonificación además de añadir un marco normativo “más flexible que tenga presente las diferentes realidades urbanísticas y vecinales”.

El alcaldable socialista ha avisado que el horario de las terrazas no puede ser igual en todas las zonas de la ciudad ya que, la concentración de bares y restaurantes es muy distinta según las calles. “El problema no es el horario, el problema es el ruido”, ha añadido Collboni, que ha propuesto evaluar las reducciones de horarios actuales y endurecer las sanciones hasta retirar las licencias si se incumple la normativa.

Por su parte, la actual alcaldesa, Ada Colau, ha defendido la modificación de la ordenanza para ser más efectivos ante los incumplimientos y proponen reducir la bonificación de la tasa, un punto en el que discrepan con el partido socialista.

Además, la candidata de Barcelona En Comú, plantea un “gran pacto de convivencia” entre comerciantes, restauradores y vecinos para reforzar la función social de la restauración en los barrios y limitar los excesos que puedan generar molestias.

Valents insiste en reducir la bonificación

"Se debe tender a la consolidación de las terrazas” porque “los restauradores todavía no se han recuperado del cierre y no se han recuperado de la crisis económica que estamos sufriendo", ha opinado la alcaldable de Valents, Eva Parera, que ha criticado que la consolidación no se está cumpliendo, según ella, e insiste en reducir la bonificación de la tasa.

Asimismo, Parera ha considerado "bastante ilegal y poco ético" fijar horarios distintos en función de la calle y aboga por que todas las terrazas cierren a las 0 horas entre semana y a la 1 de la madrugada los fines de semana.

ERC y Junts se posicionan en contra de la consolidación

El partido de Ernest Maragall se ha posicionado en contra de consolidar las terrazas, ya que no lo considera "ni urgente ni necesario", y ha centrado sus reivindicaciones en cumplir la ordenanza anterior a la pandemia y en actuar contra el ruido en las zonas con más terrazas.

El candidato de ERC quiere crear un "alcalde de noche" de 22 a 6 horas para garantizar el descanso de los vecinos, y actuar en más zonas con concentración de ruido por la noche.

Para el exalcalde y candidato Xavier Trias, la consolidación de las terrazas no ha sido positiva porque "ha destruido la estética de la ciudad": su propuesta es pactar con el sector de la restauración para poner orden y buscar soluciones.

"La gente se indigna, no porque los vecinos estén locos, sino porque no se cumple con lo que se decide. Se tiene que ser más realista", ha opinado sobre limitar horarios de las terrazas.

Ciudadanos ve las tasas absolutamente “abusivas”

La candidata naranja, Anna Grau, ha manifestado que cree que la normativa necesita una actualización y defiende que “no hay ningún problema en Barcelona para las terrazas si se implementa una buena ordenanza”, además ha criticado que el gobierno municipal avance el horario de cierre ya que lo ve como una prohibición.

En cuanto a las tasas de las terrazas, Grau las ha calificado de absolutamente abusivas: "Los restauradores son vecinos. Tenemos que convivir todos y yo no quiero una Barcelona como Siberia".

Por su parte, Daniel Sirera, ha asegurado que el PP es partidario de que haya más terrazas y ha avisado que están en contra de "la persecución" que cree que el Ayuntamiento hace. Además, como Ciudadanos, está a favor de reducir la tasa de terrazas, porque alerta de que en Barcelona se paga cinco veces más que en Madrid.