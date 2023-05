Crecen entre los adolescentes los discursos que "banalizan" la violencia machista: "Creen que ya no tienen presunción de inocencia"

Los adolescentes varones creen, en general, que el feminismo actual les ha perjudicado y que les ha hecho perder la presunción de inocencia. Entienden el consentimiento sexual en "términos contractuales" y, pese a que ven los valores asociados a la "masculinidad tradicional" como algo del pasado, asumen que el hombre "de verdad" es el "hombre hecho a sí mismo". Así lo refleja el último informe de la Fundación FAD Juventud, que alerta de un crecimiento del "sentir antifeminista" y del discurso negacionista de la violencia de género entre los adolescentes españoles.

"En los últimos años estamos viendo un repliegue antifeminista entre los adolescentes que considera que el feminismo ha impuesto un pensamiento único", subraya la Fundación en la investigación cualitativa que recopila las conclusiones de entrevistas a adolescentes de entre 14 y 17 años, expertos en género y talleres de "cocreación" con jóvenes.

Según ha precisado este miércoles Beatriz Martín, directora general de Fad Juventud, no es que los chicos nieguen la violencia de género, ni tampoco los avances logrados gracias al feminismo. La percepción general, ha señalado, es que el feminismo actual "es extremo" y "va contra la igualdad" y que "el de antes sí era positivo". "Una de las ideas más repetidas durante las conversaciones con los adolescentes es que eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Están seguros de que se ha acabado con la presunción de inocencia", ha subrayado durante la presentación de los resultados del estudio.

Tienden, además, hacia una culpabilización de las víctimas de violencias machistas, lo que, según Martín, "construye el victimismo masculino" u potencia la percepción de que los hombres "son víctimas de una sociedad ginocentrista" en la que ellos "han perdido su capacidad de defensa y sus privilegios".

Relativizan la violencia machista

Con todo, cuando se les plantean diferentes escenarios relacionados con la violencia de género, el discurso de los adolescentes está "cargado de ambigüedades" en muchos aspectos, lo que demuestra que "el imaginario está lleno de confusión y negacionismo", destaca Fad. La Fundación observa también una "creciente polarización entre mujeres y varones adolescentes", pues mientras los chicos "se acercan a posiciones posmachistas", las chicas siguen defendiendo posturas feministas, "aunque no siempre se definan como tal".

En ese sentido, loas adolescentes varonas no niegan al completo la existencia de la violencia de género (reconocen sobre todo las más extremas), pero sí "banalizan" o "minimizan" su importancia. "Ser tóxico no es ser machista", "el machismo es algo del pasado" "la violencia de género es inevitable", "ellas también lo hacen" o "es un fenómeno magnificado", son algunas de las posturas que expresaron los encuestados.

"Una serie de ideas compartidas que, sin embargo, se iban matizando en el discurso. Al ser adolescentes no tienen opiniones asentadas, y al dejarles hablar el discurso caía en contradicciones y muchas veces acababan defendiendo posiciones contrarias, sobre todo cuando imaginaban soluciones o hablaban de situaciones cercanas", ha detallado la directora de Fad Juventud.

El consentimiento como una figura contractual

Otro punto llamativo y resaltado por Martín es la confusión que predomina en torno al término de consentimiento sexual. "Lo entendían en términos contractuales, y esto tiene que ver con todos los discursos que circulan a raíz de la ley del 'solo sí es sí'", ha aseverado.

Según ha relatado, muchos aseguraban que preferían "dejar constancia" previamente de que ella "no se va a arrepentir", escribiéndole por redes sociales cuestiones como: "Oye, ¿llevo condones?", para dejar en acta que es cosa de dos. No contemplan el consentimiento como algo que puede cambiar de un momento a otro, sino que intentan asegurarse una aprobación previa.

Además, "entienden todo el tiempo el consentimiento en términos de señales no verbales: le toco y no retira la mano, no me dice que no…", lo que, a juicio de Martín, demuestra que "no termina de calar" el cambio de paradigma hacia un consentimiento afirmativo que sí se ha impulsado a nivel jurídico con la nueva ley de garantía de la libertad sexual.

Un hombre hecho a sí mismo

La investigación aborda también la masculinidad, y cómo se sienten los jóvenes varones sobre lo que significa "ser hombre". Preguntados al respecto, la mayoría vinculó ese concepto a la imagen tradicional de un hombre "solitario", "que lleva las riendas de su casa", "serio", "fogoso", etc. "Era toda la retahíla de adjetivos que tradicionalmente se han adjudicado a la masculinidad", ha precisado Martín. Sin embargo, al consultarles si se sentían representados por ese modelo, los adolescentes respondían que no y lo veían como algo del pasado.

"Sentían más propia la idea de que el hombre de verdad era el hombre hecho a sí mismo, que era como realmente quería ser, que no se dejaba influenciar por los demás y que tenía personalidad", ha añadido.

Esto, según Martín, es positivo porque rompe con los estereotipos y se sienten "menos encorsetados"; pero, a la vez, esconde unos límites muy concretos. "Está el 'estigma del maricón', como le hemos llamado, que es esa vigilancia de qué significa ser hombre, el miedo a que les asocien con la feminidad... sigue siendo un límite que les impide construirse como seres sensibles y empáticos", ha señalado.

La consecuencia, según Fad, es que ellos sean mucho más reticentes a la hora de buscar ayuda o hablar con sus amigos sobre algún problema de salud mental, pues tienen enquistada esa creencia "del líder que no se apoya en los demás y que de alguna manera aguanto todo él solo y no busca ayuda".