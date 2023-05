Una nueva oportunidad para Noel y Noa, dos perros abandonados por sus malformaciones

De los miles de perros que hay en adopción en España, no todos tienen la suerte de encontrar una familia rápidamente. Mientras que es más fácil encontrar un hogar para cachorros o perros de ciertas razas populares (como pueden ser los Border Collie, los Golden o los Labradores), otros peludos crecen en los refugios y albergues, convirtiéndose en invisibles.

Aquellos perros con enfermedades o defectos físicos pasan desapercibidos en las protectoras, sin que nadie se atreva a darles una oportunidad, ya sea por los gastos veterinarios que pueda suponer o por el extra de trabajo que requieren. Este es el caso de los mellizos Noel y Noa, dos perretes que nacieron con malformaciones y que fueron abandonados frente a la puerta de un veterinario en Almería cuando tan solo tenían dos meses.

A pesar de no saber a qué se deben las malformaciones y cuál era su pasado, la Asociación Nodrizas Alicante se hizo cargo de los dos pequeños. "Noel tiene una malformación en la columna, por lo que necesita silla de ruedas para salir a la calle", cuentan desde la asociación. "En casa se mueve de forma independiente con sus patitas delanteras".

"Además, su pata delantera es más corta de lo normal, por lo que usa una férula especial", añaden. "Tampoco puede estirar su pata trasera aunque, por suerte, controla esfínteres, así que no necesita pañal. No obstante, su hermana Noa, que presenta las misma malformaciones, no usa silla de ruedas porque no le gusta y sí que necesita pañal".

La casa de acogida de Noel, que hasta hace unos días también cuidaba de Noa, asegura que ambos peludos tienen un carácter muy bueno. "Son muy simpáticos y risueños, cada vez que te acercas a saludar a alguien, ellos vienen también a saludar", cuentan.

"Les encanta estar contigo, buscan tu atención y son muy amigables con otros perros y con niños", añaden. "Además se portan muy bien, no ladran nada, de hecho, en casa hacen vida normal, sin la silla".

La asociación, dedicada a perros y gatos lactantes en situación de abandono, que da apoyo a otras asociaciones con los cachorros, lo único que quieren es que encuentren una familia que "quiera darles un hogar para siempre" y que sea con una asociación que haga seguimiento y vele por la seguridad de los perros tras la adopción.

Si estás pensando en adoptar y quieres darle una oportunidad a Noa o Noel, no dudes en contactar con la Asociación Nodrizas Alicantes a través de sus redes sociales y preguntar por ellos.