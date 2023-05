La 'letra pequeña' de los avales del ICO: ¿por qué hará más caras las hipotecas... y qué pasa si al final cometo un impago con el banco?

El Gobierno ha aprobado la creación de una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda a menores de 35 años y familias con niños a cargo.

El objetivo que persigue el Ejecutivo con esta iniciativa es salvar "ese muro infranqueable llamado ‘entrada’ para tantos y tantos jóvenes y familias con menores, que podrán acceder por fin a la compra de una vivienda digna sin tener que depender de las fluctuaciones continuas del volátil mercado del alquiler".

Porque en España cuando una persona acude a un banco a pedir una hipoteca para la compra de una vivienda, lo normal es que la entidad solo le conceda el 80% del precio total del inmueble. Eso supone que el comprador debe aportar el 20% restante.

Por ejemplo, de una vivienda de 200.000 euros, el banco te daría un préstamo hipotecario de hasta 160.000 euros, con lo que el comprador debería tener ahorrados los 40.000 euros que faltan. Ahora, las personas que cumplan con los requisitos exigidos podrán obtener esos 40.000 restantes gracias al respaldo del Estado. Pero ¿qué es un aval? ¿Cómo funciona? ¿Qué supone para el comprador? A continuación respondemos a algunas de las dudas que pueden surgir sobre la figura del aval.

¿Qué es un aval?

Básicamente es una garantía de pago que cubre el posible impago de una deuda. En este caso, el Estado se convierte en avalista y será, por tanto, el que responda ante el banco por el solicitante del aval en el caso de que este no pueda efectuar el pago que tiene convenido.

¿Cómo se concede?

Lo normal es que el interesado se dirija a solicitar el aval a su entidad bancaria habitual, que tras un estudio previo de su situación financiera (ingresos, deudas, patrimonio...) decidirá si lo concede o no. En caso positivo, el banco se compromete al pago de una determinada cantidad si el avalado no lo hace y cobra unas comisiones, en función del plazo, el tipo y el riesgo del aval.

¿Qué supone para el comprador?

En la práctica, permite al comprador acceder a una financiación a la que podría de otra forma. Con el aval del Gobierno, los beneficiarios podrán financiar con el banco el 100% de la compra de su vivienda. Esto supone, por un lado, que el comprador no deberá esperar a tener ese 20% de la entrada para poder adquirir su vivienda; pero, por otra parte, conlleva también un mayor endeudamiento y unas mayores cuotas al financiar el banco el 100% del inmueble y no el 80%.

¿Qué tipos de avales existen?

Los avales más frecuentes son los bancarios y existen dos tipos (financieros y técnicos). Los más demandados están relacionados con los alquileres de vivienda. En estos casos, el arrendador solicita al arrendatario un aval correspondiente a un número determinado de mensualidades para asegurarse el pago de las mismas en caso de que el arrendatario no lo haga.

¿Solo pueden avalar los bancos?

No. Existen también los llamados avales personales. Este aval lo emite una persona física o jurídica que se compromete al pago de una deuda para el caso de que el deudor principal la incumpla. "En este tipo de aval, el avalado no recibe ningún importe por otorgar el aval que, sin embargo, responde con todos sus bienes presentes y futuros, con el riesgo implícito que supone para el avalista", señala el despacho especializado Navas & Cusí

Requisitos y condiciones de la nueva línea de avales del Gobierno para las hipotecas de primera vivienda habitual. Carlos Gámez

¿Son frecuentes los avales personales?

Cuando alguien no quiere acudir al banco, no es raro que pida ayuda a un familiar para que le haga de avalista. Es lo que ocurrió en muchos casos durante el boom inmobiliario que hubo en España entre 1997 y 2007 hasta que en 2008 explotó la burbuja y la crisis económica que se desató llevó a muchas familias a perder sus casas y las de sus hijos debido a que no pudieron hacer frente a las cuotas hipotecarias.

¿Qué pasa si no puedo pagar?

Que el avalista deberá hacer frente a los pagos. En el caso del titular o titulares de una hipoteca avalada por el ICO, lo más probable es que el organismo estatal sea el encargado de devolver al banco el 20% avalado, pero no por el resto de la deuda. Posteriormente, el ICO reclamará al avalado las cantidades que haya abonado.

¿Por qué hay que pedir el aval a través del ICO?

El ICO es una entidad pública dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que facilita a pymes, autónomos y empresas con sede social en España el acceso a una serie de líneas de financiación con las que paliar su falta de liquidez.

Ahora también tendrá la misión de atender a particulares en los asuntos relacionados con la compra de la primera vivienda. Según figura en su web, "se financia en los mercados nacionales e internacionales" y "las deudas y obligaciones que contrae, gozan frente a terceros de la garantía explícita, irrevocable, incondicional y directa del Estado español".

¿Dónde puede solicitarse?

Los potenciales beneficiarios podrán solicitar el aval, que no tiene ningún coste adicional, a través de las entidades financieras que operan en las líneas de financiación del ICO.

Este es el funcionamiento habitual en las comunidades donde ya existen ayudas similares, como Galicia, Madrid, Murcia y Castilla y León. El periodo para solicitar estas ayudas finalizará el 31 de diciembre de 2025, aunque existe la posibilidad de prorrogar dos años más la medida.

¿Quiénes pueden beneficiarse de los avales?

Los grupo de población que podrán recibir esta ayuda son los jóvenes de hasta 35 años y las familias con menores a su cargo sin tope de edad para los padres con ingresos de hasta 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite se elevará al doble, es decir, hasta los 75.600 euros.

Sin embargo, estas condiciones pueden mejorar en función del número de hijos y de si la familia es monoparental. Así, el límite de ingresos se incrementará en 2.520 euros brutos anuales por cada menor a cargo y, en el caso de que solo haya un progenitor, el tope se podrá aumentar en un 70% adicional.

