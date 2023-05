Fondos monetarios: la inversión de "bajo riesgo" como alternativa a los depósitos para hacer crecer tus ahorros en poco tiempo

El resurgir de los tipos de interés como instrumento para combatir la temida inflación ha tenido un efecto inmediato en el sector financiero: salir inmediatamente a la busca y captura de los ahorros de sus clientes con productos como los depósitos o las cuentas remuneradas.

En este contexto, aparecen otras alternativas de inversión en el corto plazo como pueden ser los denominados fondos monetarios, que son una categoría de fondos de inversión cuya cartera está formada por activos del mercado monetario. Es decir: son fondos que invierten en títulos de deuda pública, como las Letras del Tesoro, caracterizados por vencimientos a corto plazo y un riesgo crediticio muy reducido.

Una característica común de los activos en los que invierte un fondo monetario es que pueden convertirse en dinero en efectivo fácilmente por su gran liquidez, ya que tienen vencimientos inferiores a 12 meses.

"Un fondo monetario tiene varios atractivos", sentencia Jordi Mercader, CEO de inbestMe, compañía dedicada a la gestión de inversiones.

"El primer gran atractivo de los fondos monetarios es el bajo riesgo que tienen, en especial cuando los intereses son positivos que es la situación en estos momentos. El segundo es que acumulan rentabilidades en vez de distribuirlas; y el tercero es que los fondos son traspasables", explica Mercader, quien precisa que "la combinación del segundo y tercer aspecto hacen que sean muy interesantes para aquel inversor que quiere retrasar la fiscalidad".

De esta forma, un inversor que contrate un fondo monetario no tiene que pagar impuestos mientras no realice un reembolso, por lo que si el dinero se mantiene invertido no es necesario tributar por el capital.

Este aspecto lo hace más atractivo que los depósitos y las cuentas remuneradas, productos en los que se pagan los impuestos correspondientes en el momento en el que al cliente se le vayan abonando los intereses. Además, su rentabilidad no está limitada por el Banco de España, como sí lo está en el caso de los depósitos.

Ideales para inversores conservadores

Los expertos coinciden en que los fondos monetarios son ideales para inversores conservadores que no estén dispuestos a arriesgar sus ahorros y busquen una mayor liquidez en el corto y medio plazo.

Aunque también sería conveniente para el cliente que tiene temporalmente cantidades de dinero esperando para realizar otras inversiones o decisiones definitivas. "Este cliente busca tener algún rendimiento para un dinero que no tiene un plazo determinado ni un destino confirmado, como por ejemplo el que quiere comprar un piso pero no sabe cuando lo encontrará", indica el CEO de inbestMe.

"Es el tipo de fondo más seguro, con una clasificación 1 de 7 según las directrices de clasificación de fondos de inversión de la CNMV, la más baja" debido a su "alta diversificación", ya que "puede tener dentro unos 200 activos diferentes que será muy difícil que quiebren a la vez".

Respecto a la rentabilidad que se puede obtener, Mercader afirma que dependerá del tipo de fondo monetario que seleccionemos: "Ahora mismo se pueden encontrar fondos monetarios que tienen rendimientos superiores al 2% (anualizados) en euros y por encima del 4% en dólares". "Deberemos recordar que si invertimos en dólares estaremos asumiendo un riesgo de divisa, por lo tanto, no conviene hacerlo salvo que cobremos en dólares, o queramos tener explícitamente una parte de nuestro patrimonio en una divisa diferente", concluye.