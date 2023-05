El bulo de que han demolido esta "presa" para dejarnos sin agua

La sequía que ha sufrido España el pasado mes de abril ha dejado imágenes de embalses y pantanos, como el de Sau, prácticamente secos. Pero los desinformadores siguen empleando la falta de agua para difundir bulos, como es este vídeo del derribo de una supuesta "presa", que se difunde con mensajes que aseguran que se ha destruido para dejar sin agua a la población, y por las que habéis preguntado al chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319).

Pero es un bulo. Estas imágenes no son actuales y lo que aparece no es la demolición de una presa, sino de un azud, una pequeña barrera fluvial que no retiene el agua y que además no tenía concesión.

Como decimos, el vídeo que circula ni es actual ni tiene relación alguna con la sequía. Las imágenes fueron tomadas en 2011 y fueron publicadas en Youtube por la Confederación Hidrográfica Del Duero. Según la descripción del vídeo, en él se puede ver la demolición del azud de La Gotera, situado en el río Bernesga, en León.

Además, se encontraba con las compuertas en desuso y parcialmente colmatado (lleno de sedimentos), según la Confederación. Como decimos, a diferencia de una presa, que sí almacena el agua, en un azud esta rebosa por la parte superior. Aunque en el video se utiliza el término "presa", la estructura consta técnicamente como azud en los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según detalla la Confederación Hidrográfica del Duero en su web, la demolición del azud se enmarcó en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, un proyecto "para conservar y recuperar el buen estado de nuestros ríos, potenciar su gran patrimonio cultural, fomentar el uso racional, destacar sus valores y beneficios e impulsar el desarrollo sostenible del medio rural".