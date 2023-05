Silencio de Bolaños desde el episodio del Dos de Mayo

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, lleva en silencio sin hacer declaraciones públicas desde el episodio que protagonizó el pasado martes en la celebración del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid cuando se le impidió subir a la tribuna principal para la parada militar.

Bolaños, que normalmente tiene lo que se conoce como 'foco mediático' del Gobierno y hace intervenciones ante los medios de comunicación sobre las cuestiones de actualidad, esta semana no ha realizado declaraciones. Tampoco se le ha visto en actos abiertos del partido.

En su agenda pública, al día siguiente del incidente, Bolaños intervino junto con la ministra de Transportes en el acto homenaje a las víctimas españolas del nazismo, junto al Monolito en recuerdo de los deportados y fallecidos en el campo de concentración de Mauthausen (Austria), en Nuevos Ministerios, en Madrid, pero no hizo declaraciones.

Tampoco durante su asistencia al Congreso de los Diputados ante la visita de Estado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien realizó una intervención ante parlamentarios españoles.

En su agenda figura que presidió la reunión a puerta cerrada de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, en el Complejo de la Moncloa, en la que se prepara el Consejo de Ministros de la semana que viene.

El jueves el titular de Presidencia se desplazó a la provincia de Cádiz para sendas visitas institucionales a los ayuntamientos de Arcos de la Frontera y El Bosque, todo con "cobertura oficial". En la mañana del viernes continúo su estancia en Cádiz con una visita institucional al Ayuntamiento de San Fernando y otra al Consistorio de Jerez de la Frontera, también con "cobertura oficial" en las dos visitas.

Por tanto, las últimas palabras de Bolaños son las que protagonizó en la propia celebración del Dos de Mayo cuando convocó a los periodistas para, sin aceptar preguntas, rehusar contestar a los "crispadores" y "odiadores" que le criticaron por acudir a los actos institucionales de celebración del Dos de Mayo.

"Lamento decepcionar a los crispadores, a los odiadores, a los que generan odio, a los que se inventan mentiras para generar lío, a los que viven cómodos en el enfrentamiento", dijo Bolaños a los periodistas tras finalizar el acto de entrega de condecoraciones y medallas, y procedió a atacar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que afeó que "no puede" renovar el CGPJ porque lo que pretende es "seguir maniobrando en la oscuridad con el Poder Judicial", tras conocer que, según El País, Feijóo prometió en una cena con fiscales conservadores en Madrid que derogará leyes del Gobierno de Pedro Sánchez.

El 'lío' del Dos de Mayo ha sido comentado en el PSOE y en el Ejecutivo y hay diferencias sobre la idoneidad de que Bolaños acudiera al acto institucional tras los avisos desde el Ejecutivo regional de que no estaba invitado.

Predomina la sensación en las filas socialistas de que el ministro "forzó" la situación y, al final, permitió que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saliera "vencedora" porque se "impuso" su autoridad, más allá de la razón que aseguran que tenía Bolaños en asistir.

Algunos dirigentes socialistas suponen que el presidente, Pedro Sánchez, debe de estar "nada contento" y refuerzan su idea en la evidencia de que el Gobierno ha intentado evitar este asunto más allá de la referencia, tras preguntas de los periodistas, de la ministra y portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros.

No obstante, y otra vez desde el Palacio de La Moncloa, el jefe del Ejecutivo tuvo que pronunciarse, a preguntas de la prensa sobre lo ocurrido, pero se limitó a apuntar que "en democracia" hay "unas mínimas reglas para la convivencia" y "lo relevante es siempre respetar las reglas porque si no se respetan las reglas quien no la respeta pierde toda razón".