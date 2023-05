"Violencia de género psicológica, que es más difícil de demostrar. No se entera nadie porque es en casa. La gente me decía luego, ay, con lo bien que os llevabais… Sí, muy bien de cara a la calle. La violencia fue desde que me casé, el día de mi boda ya me la lio…", cuenta Ana, que es un nombre inventado para mantener su anonimato.

"Por mi enfermedad yo veía a médicos y psicólogos, pero ni caso. Les pedí ayuda, pero entonces estaba mal visto hasta que denunciaras. Bah, eso pasa en todos los matrimonios, tienes que aguantar, me decían. Y tú te vas callando y lo acabas viendo como normal aunque sabes que no es normal, pero se tapa".

Hace unos veinte años se dio cuenta de que no podía seguir así. Tenía un hijo y comprendió que la violencia no solo le llegaba a ella. "Luego me ha pesado aguantar el matrimonio por el niño, porque al principio pensaba que era lo mejor para él, hasta que te das cuenta de que no, que así le haces más daño".

Ana cogió a su hijo y dejó a su marido. No recibió ayuda. ¿Y después qué? "Yo por mi enfermedad tengo discapacidad, lo que pasa es que no se me nota, es de estas que la gente no te lo ve. Siempre he trabajado en limpieza y cosas de esas, pero llegó un momento que por mi discapacidad ya no podía hacerlo".

Inserta Empleo es un programa de Fundación Once para la formación y empleo de personas con discapacidad. Puesto en marcha el programa, sus responsables descubrieron durante las entrevistas a mujeres con discapacidad que había necesidad de crear una iniciativa específica para ayudar a las supervivientes de violencia de género que tuvieran discapacidad. Así nació Mujeres en Modo ON-VG para que las supervivientes puedan recuperar las riendas de su vida a través de la inclusión social y laboral.

"Yo me veía sin ganas de vivir, sin ganas de nada", cuenta Ana. "Solo me mantenía cuidar a mi hijo". Buscando trabajo pasó por distintas asociaciones vinculadas con la discapacidad o con las mujeres, pero nada. "Eso sí, he hecho una cantidad de cursos… hasta las narices estaba ya de los cursos".

"Llegué a Inserta Empleo por casualidad y me han devuelto la vida. Lo que más me gustó es que no te abandonan. Te llaman y te dicen no pasa nada, si no es esto, probamos esto otro y si no lo otro y lo otro y lo otro… En los demás sitios hacía cursos pero no te hacían un seguimiento para conseguir un trabajo y salir adelante, que es lo que necesitas. Hacías entrevistas pero no veías implicación en mirar tu currículum, mirar lo que a ti te pasa, en escucharte, que es lo importante. En Inserta se lo tomaron como que quieres trabajar y salir del pozo donde estás, sentí que estaban ayudándome muy personalmente. Me han devuelto la luz, las ganas de vivir".

El trabajo me ha devuelto la vida

Inserta Empleo le consiguió un trabajo a Ana. Empezó muy asustada, por primera vez en su vida tenía que enfrentarse a un ordenador. "Te tienes que implicar y esforzar, pero ellos me han dado la fuerza. Yo no sabía escribir en el ordenador, no tengo estudios, tengo muchas faltas de ortografía… Ha sido, duro pero sabía que tenía que hacerlo si quería seguir comiendo, viviendo".

A día de hoy está feliz en su trabajo. "Y eso que estoy en una de las secciones más difíciles, pero me siento bien porque los coordinadores te animan y de dicen lo estás haciendo bien. Para mí, por mi enfermedad, lo peor son las noches y aun así me levanto contenta de ir a trabajar. Sé que cuando llego voy a poder hacer lo que se me pide. Mentalmente me cuesta por mi discapacidad, pero no hay esfuerzo físico como cuando limpiaba. También tengo compañeros con los que compartir y la mayoría de ellos tienen sus discapacidades, sus historias, sus problemas y entonces piensas, pues no soy la única que ha pasado tanto".

Tener un trabajo implica poder "comer, relacionarte, sentirte bien, vivir. Hoy, en vez de comer sopa todos los días, pues me compro un filete. También puedo permitirme quedar con amistades porque eso es otra cosa que implica no tener dinero, que no sales a tomar nada y eso te crea mucha soledad y mucha incertidumbre. El trabajo me ha devuelto la vida".

El hijo de Ana también tiene discapacidad. "Lleva haciendo cursos y más cursos… son cursos para llenar las estadísticas, pero nadie le da una oportunidad. Ahora cuando voy a Inserta les digo, lo mismo que me ayudasteis a mí, os pido que le ayudéis a él".