José Palacios (Programa Banderas Azules): "Pedimos que no se usen las duchas de las playas, nos estamos quedando sin agua"

España tendrá este verano seis playas más con Banderas Azules, un distintivo que reconoce la excelencia de la calidad de sus aguas y servicios. En concreto, contará con 627 en playas, a las que se suman 97 en puertos deportivos y cinco en embarcaciones turísticas. Un total de 729 Banderas Azules que sitúan un año más a España como líder mundial de países como mayor número de este reconocimiento que la Fundación Internacional de Educación Ambiental comenzó a otorgar en 1987 a los países que voluntariamente se presentaban. En España, la coordinadora de este programa es la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). Su presidente, José Palacios, atiene a 20minutos tras finalizar la rueda de prensa en la que este jueves han presentado los datos de 2023.

¿Cuáles son los criterios a valorar para asignar Bandera Azul a una playa?Son muchos, las inspecciones de playas incluyen más de 120 ítems. Pero se resumen en el cumplimiento de la calidad excelente del agua, en el cumplimiento de la legislación vigente en el país, en el incremento de actividades de educación ambiental, en disponer de un servicio de socorrismo completo, con desfibrilador y un lugar de atención a las personas, y en quinto lugar y no menos importante -de hecho, últimamente es el que más está evolucionando-, la atención a personas en situación de discapacidad. Hay que atender a esas personas, las playas son de todos, no solo de quien puede ver o quien puede caminar. Un ciego o una persona en silla de ruedas tiene el mismo derecho que nosotros a disfrutar de la playa. Estimulamos que las playas faciliten el baño de las personas con problemas de accesibilidad y se las proteja.

Entonces, ¿si no es accesible no puede ser Bandera Azul?Si hay playas que están en zonas naturales protegidas, no exigimos que sea totalmente accesible. Por ejemplo, la playa de Las Catedrales (Lugo) está en unos acantilados preciosos y ahí no puedes meter un ascensor o hacer unas rampas porque hay que proteger el entorno. Pero sí pedimos que el ayuntamiento tenga la playa de al lado accesible.

Ya no queda ninguna medida anticovid en las playas, pero ¿cómo para cuándo tendremos playas libres de humo?En Adeac apostamos por que las playas no tengan ni humo de tabaco ni de ningún tipo. El tabaco es el principal enemigo del ser humano: 8,2 millones de personas mueren cada año por culpa del tabaco, según la OMS. Mata más que la pandemia y más que las guerras. Queremos que la gente deje de fumar porque nos gusta la salud y la vida. Todas las iniciativas como la de Galicia, que tiene una campaña de playas sin humo, o Canarias, que va a prohibir fumar en las playas, o en Barcelona, donde ya se ha hecho... todas estas iniciativas contra el tabaco van a contar con nuestra colaboración.

Por eso se posicionan en contra de que haya duchas en las playas...Sí. Las duchas no son un criterio Bandera Azul. Todo lo contrario, desaconsejamos que haya. Nos gustaría que los municipios fueran retirándolas poco a poco o, en su defecto, que la ciudadanía no las utilizara. Durante la pandemia, para luchar contra el contagio, se desaconsejó su uso y nadie se quejó. Ahora nos estamos quedando sin agua, así que pedimos que no se usen las duchas. La calidad del agua de las playas de Bandera Azul es excelente, la piel no va a sufrir. Si se quieren duchar, que lo hagan una vez en casa, y no diez en las playas.