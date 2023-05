Christine Lagarde vuelve a ver la pelota sobre su tejado de Fráncfort. El Banco Central Europeo (BCE) tendrá este jueves sobre la mesa de nuevo una decisión importante para el futuro económico de la eurozona: apostar por una nueva subida de tipos ayudará a controlar una inflación que sigue desbocada por el contexto de la guerra de Ucrania y en cifras desconocidas en los últimos años... pero también podría poner en peligro la recuperación de la economía.

Estos son los datos que la presidenta del organismo maneja y que le servirán de base para tomar su decisión, que tendrá en la mirilla la meta de que la inflación de la zona euro vuelva a la deseada tasa del 2%.

1. La inflación se resiste a bajar

Eurostat publicó este pasado martes los datos de inflación en la eurozona y quizás no fueron lo que el BCE esperaba después de meses apretando las tuercas a los tipos de interés para enfriar la economía y el alza de los precios: la tasa de inflación general subió incluso una décima (del 6,9% de marzo al 7% en abril) y la subyacente, un termómetro muy adecuado para calibrar el impacto de los precios en la cesta de la compra, apenas cayó una décima (del 5,7% al 5,6%).

Una bajada ligera, pero una bajada a fin de cuentas que, según Ulrike Kastens, analista de DWS, podría llevar al BCE a desacelerar el ritmo de subidas de tipos a 25 puntos básicos: del 3% al 3,25%. "Sin relajaciones, porque es probable que la subyacente se mantenga muy por encima de la marca del 5% en los próximos meses", comenta.

Una subida de medio punto sería una gran sorpresa y provocaría una fuerte apreciación de la moneda común

Otros analistas, como los de Ebury, prevén un alza más ambiciosa por el fuerte aumento del precio de los alimentos. "Creemos que esto puede inclinar la balanza a favor de una subida de 50 puntos básicos entre algunos miembros del BCE”, aseguran los analistas de esta fintech. "Una subida de medio punto sería una gran sorpresa para los mercados y provocaría una fuerte apreciación del euro; pero si el BCE opta por una subida de 25 puntos básicos, la moneda común podría verse presionada".

2. Se están pidiendo menos créditos

Lagarde pretendía con su política monetaria que se pidieran menos créditos (porque son más caros) y parece que lo está consiguiendo. "Los datos sobre las condiciones de préstamo muestran que la política monetaria más restrictiva del BCE se está transmitiendo a la economía real", subraya Kastens.

Los datos sobre las condiciones de préstamo muestran que la política monetaria más restrictiva del BCE se está transmitiendo a la economía real

En España, de hecho, el volumen de créditos concedidos por la banca lleva bajando ya cuatro meses seguidos y caen un 1,5% interanual las cantidades adeudadas. Es decir, se piden menos préstamos para consumir e invertir. Al frenarse los créditos, se enfría la economía... y se apacigua la inflación. "Es probable que la mayoría de miembros del BCE se sientan más cómodos con un aumento menor de los tipos de interés oficiales", dice el analista de DWS. Ese cuarto de punto sería ahora más factible que los 'mediopuntos' que hasta ahora incrementaba mensualmente Lagarde.

3. La economía echa el freno, pero no demasiado

El gran temor del BCE era que subir demasiado los tipos de interés frenase tanto la economía que la hundiera en una recesión no deseada por nadie. Pero de momento eso no está ocurriendo. "Los datos macroeconómicos apuntan a una ralentización de la actividad económica, que no obstante mantiene una tasa de crecimiento positiva, tanto en Estados Unidos como en la zona euro", explicaba ayer miércoles la gestora de activos Eurizon.

Las tensiones bancarias de marzo quedan atrás y las expectativas del mercado se inclinan de nuevo hacia un escenario de aterrizaje suave del ciclo económico

"Las tensiones bancarias que estallaron de marzo quedaron atrás y las expectativas del mercado se inclinan de nuevo hacia un escenario de aterrizaje suave del ciclo económico, en lugar de un aterrizaje brusco".

4. Recorrido para más subidas futuras

Lagarde no quiere gastar todas las balas en un última refriega monetaria, así que la previsión consensuada de los expertos es que solo suba los tipos un cuarto de punto y se reserve futuras subidas para los próximos meses si ve que la inflación permanece anclada en tasas del 6% o7%. "El proceso de reducción de la inflación está en marcha, pero no puede considerarse completo", explican desde Eurizon, que prevé más subidas antes del verano: "Serían tres subidas de tipos de 25 puntos básicos en las reuniones de mayo, junio y julio... y a partir de los primeros meses de 2024, el BCE también debería empezar a recortar los tipos".