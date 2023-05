El Corte Inglés crea un espacio Star Wars con descuentos de hasta el 20% para celebrar el día mundial de la saga

El Corte Inglés instalará, desde este jueves y hasta el domingo, un espacio dedicado a Star Wars en su centro de Sanchinarro, en Madrid, que contará con diferentes actividades y descuentos para celebrar el 'May the 4th Be With You', día mundial en el que se conmemora el nacimiento de esta saga, según ha informado en un comunicado.

La iniciativa está pensada para que los seguidores y las familias puedan compartir la pasión por la saga Star Wars y disfrutar de las diferentes experiencias gratuitas que se pondrán en marcha a través de un espacio tematizado desde la propia entrada, con la recreación de una de las naves de Star Wars.

Asimismo, como motivo de la celebración, El Corte Inglés realizará este jueves una acción comercial especial de 20% de descuento a aplicar en toda la línea Star Wars de juguetes, figuras, juegos, merchandising y más artículos de diferentes áreas.

En el área de videojuegos, los asistentes podrán jugar, a través de gafas de realidad virtual de PlayStation, al videojuego Star Wars Tales from The Galaxy’s Edge. Y en la zona de juego hexagonal tematizada, poner a prueba sus habilidades con el videojuego Star Wars Jedi Survivor, desde las sillas de gaming Star Wars (Hero Darth Vader Edition).

El espacio cuenta con promotores que organizarán los espacios de juego por orden de llegada de los clientes. Los participantes podrán jugar el jueves y viernes de 16:00 a 22:00 horas; el sábado de 10:00 a 22:00 horas; y el domingo de 11:00 a 21:00 horas.

Para los más pequeños, se ha preparado una zona artística en este espacio en el que podrán dibujar y colorear todos los personajes de Star Wars. Se trata de un área en la que se han dispuesto todos los materiales en las mesas y sillas que tendrán a su disposición de forma permanente del jueves al domingo.

Una de las visitas más esperadas para este jueves será la de la Legión 501, que desfilará por la exposición de juguetes y diversas plantas del centro. Además, se prevé la visita sorpresa de personajes emblemáticos de esta saga, cuya identidad se desvelará el mismo día.

Asimismo, en los espacios de juguetería se ha preparado una experiencia interactiva con sets verticales con códigos QR, para los que se ha desarrollado un filtro en Instagram de Realidad Aumentada de un personaje destacado de Star Wars.

La cadena anima a los fans a acudir con sus propios trajes de la saga, más aún porque podrán llevarse un recuerdo de esta celebración desde el photocall de la Nave del Imperio, en el que podrán posar en acompañados por dos troopers, y que cuenta con luces, sonidos y efectos especiales.