La Aemet no ha reconocido que manipula artificialmente el clima

Coincidiendo con los meses de sequía que asolan a nuestro país, han comenzado a circular una serie de mensajes en diferentes redes sociales que aseguran que la Aemet lleva a cabo la manipulación artificial del clima o del tiempo.

"La Aemet (dependiente del Gobierno) ha reconocido que se manipula artificialmente el clima y se siembran las nubes. Ya no es una conspiracón. ¡Despierta, que te dejan sin agua! Reenvía esto, por tu vida y la de todos".

Muchos usuarios relacionan esa alteración con el uso de los chemtrails. En otro artículo de Infoveritas ya se desmintió esta teoría negacionista que asegura que los aviones lanzan productos químicos para modificar artificialmente el tiempo. Además, Cayetano Torres, portavoz de Aemet, ha confirmado que la agencia "no realiza ninguna práctica artificial de modificación del tiempo".

La Aemet no ha admitido que manipula el clima

Muchos usuarios comparten junto al mensaje el enlace a un artículo publicado el pasado 10 de abril de 2023 en el blog oficial de este organismo, que tiene un carácter divulgativo. Bajo el titulo Algunas consideraciones sobre la modificación artificial del tiempo, el texto recoge un listado de técnicas que se investigan para poder manipular el tiempo, "con el objetivo de incrementar las precipitaciones en los lugares más desfavorecidos y necesitados o en bosques asolados por incendios".

La meta de otras investigaciones es todo lo contrario: la supresión de las precipitaciones "para evitar granizadas dañinas para la agricultura o intensas nevadas sobre importantes núcleos urbanos (…) o para luchar contra las heladas y disipar nieblas", se explica en el artículo.

En el texto se señala que "a lo largo del mundo son ya decenas de países los que dedican recursos a la investigación y puesta en marcha de programas de modificación artificial del tiempo". No obstante, no enumera los territorios que han puesto en marcha programas de modificación artificial del tiempo. En este artículo, la Aemet no hace ninguna referencia a una supuesta manipulación del clima.

Es más, al final del artículo, la agencia publicó, a fecha de 17 de abril de 2023, una nota aclaratoria. Allí informaba de que "no participa en ningún tipo de proyecto operativo de modificación artificial del tiempo".

La Aemet participó en una investigación en 1979

El organismo señala en la nota aclaratoria que sí participó, hace más de 40 años, en un proyecto de investigación, "el más importante que se ha llevado a cabo en nuestro país al respecto, este proyecto tuvo lugar en la cuenca del Duero entre 1979 y 1981, cofinanciado y con la participación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con el nombre de Proyecto de Intensificación de la Precipitación (PIP)".

"Aemet, cuando era el Instituto Nacional de Meteorología, realizó un pequeño experimento en la cuenca del Duero auspiciado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) consistente en rociar con yoduro de plata en bajísimas cantidades, pero no tuvo ningún efecto apreciable", señala Cayetano Torres.

La finalidad de ese estudio, tal y como recoge el acuerdo, era "facilitar a los miembros información real sobre las posibilidades de intervenir artificialmente con éxito en los procesos meteorológicos para aumentar la precipitación".

Este experto puntualiza que es el único estudio que se ha realizado en España de este tipo y que desde 1979 no se han realizado otras investigaciones para intensificar las precipitaciones. Para demostrar que Aemet no financia en la actualidad este tipo de investigaciones, remite a Infoveritas a los presupuestos de la agencia, publicados en su página web y accesibles para todo el mundo.

Respecto a otros países, el portavoz de Aemet, Cayetano Torres, indica que otros países como China, Rusia, Israel o Estados Unidos sí realizan o han realizado este tipo de experimentos, "pero siempre con muy poco rendimiento".

El procedimiento de estos experimentos es el siguiente: rocían con yoduro de plata las nubes mediante avionetas, mediante cohetes o mediante quemadores de yoduro de plata en suelo, pero "lo único que hace es aumentar en torno a un 5% las precipitaciones al poner en circulación núcleos de condensación o de congelación". Sin embargo, solo es útil, en sitios y circunstancias muy concretas.

Los 'chemtrails' no son estelas de condensación

En la nota aclaratoria al final del artículo, la Aemet explica que no se debe confundir la siembra de nubes con las estelas de condensación. Desde la NASA explican que las estelas de condensación son "un tipo de nube de hielo que forman los aviones a medida que el vapor de agua se condensa alrededor de pequeñas partículas de polvo, que proporcionan el vapor con suficiente energía para congelar". Se forman bajo determinadas condiciones de temperatura y humedad, al paso de los aviones, y son bastante frecuentes y fáciles de observar.

Por otro lado, la siembra de nubes tiene lugar en muy pocas ocasiones, solo en momentos en que las condiciones son propicias, y en muy pocos lugares. Además, en muchos casos, la siembra se hace desde la superficie. "Sin dejar ninguna estela de condensación en el cielo, sin intervención de ningún avión", puntualizan desde la Aemet.

Infoveritas verifica que...

Es falso que la Aemet haya reconocido que manipula artificialmente el clima. De hecho, el propio organismo ha negado que se manipule el clima de manera artificial. El origen de esta desinformación está en un artículo del blog de la agencia titulado Algunas consideraciones sobre la modificación artificial del tiempo. En ese texto se enumera algunas técnicas que se investigan para provocar la lluvia o evitar las precipitaciones, en función de las necesidades.

Es más, en el texto explican que en España solo se ha realizado un proyecto de investigación de este tipo. Y este tuvo lugar hace más de 40 años.