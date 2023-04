El Parlamento Europeo no obliga a España a retirar los nombres comunistas del callejero.

“El Parlamento Europeo obliga a España a retirar las calles dedicadas a líderes comunistas”, se asegura en una cadena de WhatsApp. Como ejemplo de los nombres que deben desaparecer del callejero, el mensaje cita algunos políticos de la II República: Carrillo, Pasionaria, Negrín y Largo Caballero.

En el mensaje que se difunde se asegura que el Parlamento Europeo obliga a España a borrar del callejero las calles dedicadas a líderes comunistas. El organismo también supuestamente obliga a “informar en los colegios, centros educativos y televisiones de los crímenes del Comunismo.”

“Difúndelo hasta que los medios se dignen en darle eco. Ya podéis ir exigiendo al alcalde o alcaldesa de vuestra localidad, que cumpla con la ley y elimine calles, plazas, infraestructuras y condecoraciones a comunistas”, se notifica en el mensaje. Y concluye: “Tenemos que mover esta información, ya que los medios de La Dictadura Bolivariana madurita castrista sanchista-pablista no lo comunicarán.”

Sin embargo, el mensaje viralizado es una interpretación engañosa de la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa.

Desde el departamento de prensa del Parlamento Europeo señalan que “se trata de informes no legislativos y, por tanto, no son de obligado cumplimiento.”

Recomendaciones del Parlamento Europeo

De acuerdo con el texto, la resolución fue aprobada con motivo del “80 aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que provocó un sufrimiento humano sin precedentes y dio lugar a la ocupación de varios países europeos durante décadas…

En ese contexto, se pide a todos los Estados miembros de la Unión que hagan una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas totalitarios y el régimen nazi.” Además, “condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y el estalinismo, en la Unión.” Desde el departamento de prensa del Parlamento Europeo indican que, en resumen, esta resolución pide a los Gobiernos que promuevan una cultura de la memoria histórica, entre otros asuntos.

El organismo explica también que una resolución se engloba en la categoría de recomendaciones y directrices. Estas resoluciones las publica el Parlamento Europeo y «van dirigidas a los Estados miembros, a la Comisión Europea y a otras instituciones o países», indican. Como en todos los casos de resoluciones, “se trata de informes no legislativos y, por tanto, no son de obligado cumplimiento”, puntualizan a INFOVERITAS.

Nombres comunistas del callejero

En el punto 18 de la resolución señala que en algunos Estados miembros siguen existiendo en espacios públicos (parques, plazas, calle, etc.) monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios “lo que facilita la distorsión de los hechos históricos sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la propagación del sistema político totalitario.” En el punto anterior también expresan su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitarios en la esfera pública y con fines comerciales, así como se recuerda que varios países europeos han prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas.

Sin embargo, en ningún momento se obliga a retirar reconocimientos, honores y calles a todos los líderes comunistas o estalinistas. Además, en ningún momento se cita a los personajes mencionados en la cadena de WhatsApp (Carrillo, Pasionaria, Negrín, Largo Caballero o las Brigadas Internacionales.)

Sensibilizar a las generaciones más jóvenes

En la cadena de WhatsApp también se informa que España está obligada a informar en los colegios, centros educativos y televisiones de los crímenes del comunismo. No obstante, el texto no recoge dicha obligación. El documento pide una cultura común de memoria histórica en los Estados miembros que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio para fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes, «la resiliencia ante las amenazas modernas que se ciernen sobre la democracia.»

Para ello, el Parlamento Europeo “anima a los Estados miembros a promover, a través de la cultura en general, la educación relativa a la diversidad de nuestra sociedad y nuestra historia común, incluida la enseñanza de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, como el Holocausto, y la deshumanización sistemática de sus víctimas durante años.”

Sin embargo, no se trata de ninguna obligación, sino de una petición. Por otro lado, se pide sensibilizar a los más jóvenes de todos los regímenes totalitarios y autoritarios y no exclusivamente del régimen comunista.

Además, no se hace ninguna referencia a que las televisiones estén obligadas a informar de los crímenes del comunismo. Tampoco se refieren a otros medios de comunicación. Aunque la resolución pide a los Estados miembros que «condenen y contrarresten todas las formas de negación del Holocausto, incluidas la trivialización y la minimización de los crímenes cometidos por los nazis y sus colaboradores.» En dicho punto también piden que que eviten su banalización en el discurso político y en los medios de comunicación.”

Desde el departamento de prensa del Parlamento Europeo recuerdan que este bulo es recurrente y que circula cada cierto tiempo.

INFOVERITAS verifica que ...

El Parlamento Europeo no obliga a España a retirar del callejero los nombres de los líderes comunistas o estalinistas. Tampoco obliga a informar en los colegios, centros educativos y televisiones de los crímenes del comunismo.

La información que circula en WhatsApp es una interpretación errónea de la Resolución del Parlamento Europeo, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. En dicho texto no se recoge ninguna obligación, ya que se trata de un documento de carácter no vinculante y, por ende, no son de obligado cumplimiento.